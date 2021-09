Mesa Directiva de la Convención presentó denuncia ante Fiscalía para indagar eventual falta de probidad en caso Rojas Vade

La Mesa Directiva ampliada de la Convención Constitucional solicitó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, investigar la eventual falta de probidad en la declaración de patrimonio presentada por el convencional Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Consittuyente).

Esto luego de que el propio Rodrigo Rojas Vade confesara -a través de redes sociales- que mintió en relación a tener cáncer, y que había declarado una deuda debido a gastos asociados a un tratamiento de quimioterapia.

«Venimos en poner en conocimiento ante la Fiscalía Centro Norte, hechos que pudieren revestir carácter de delito», señala el texto que ingresó la mesa directiva, compuesta por Loncón; Jaime Bassa; Tiare Aguilera; Rodrigo Muñoz; Lorena Céspedes; Elisa Giustinianovich y Rodrigo Álvarez, según información de Meganoticias.

En la denuncia se detalla que: «Al asumir los distintos convencionales, debían cumplir con elaborar la declaración de Intereses y Patrimonio, al tenor de lo dispuesto en la ley 20.880 sobre ‘probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses'».

«Con fecha 2 de agosto de 2021, el convencional constituyente, don Rodrigo Rojas Vade, cumple con dicha obligación y presenta, dentro de plazo, su Declaración de Intereses y Patrimonio. Dicha declaración se encuentra disponible de manera pública a través del siguiente link: https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=732145», agrega.

«En ésta, en el campo ‘otros antecedentes, descripción’, señala: «Deuda bancaria que corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer».

En ese sentido, se indica que: «Durante el fin de semana recién pasado, hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que el Sr. Rojas Vade ha afirmado no tener cáncer y que, por tanto, la declaración referida en el acápite anterior, no sería fidedigna».

La deuda – señala la declaración y el documento presentado por la Convención –, alcanzaría la suma de $27.000.000 con el Banco Scotiabank.

Posteriormente, los firmantes recuerdan que la declaración de intereses y patrimonio es obligatoria al tenor del artículo 134 de la Constitución, en la ley N°20.880.

«En mérito de los hechos anteriormente expuestos, es que venimos en poner en su conocimiento los hechos descritos, a fin de que se inicie la investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11 inciso final de la ley 20.880», cierra el texto.

Más temprano, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, se refirió a la situación actual de Rojas Vade, e indicó que “es de su exclusiva responsabilidad personal, no es responsabilidad de la Convención. Entonces él, como ya lo ha hecho, asume su error, asumirá las otras responsabilidades que emanan de esta situación”.

“El tema es personal, así como hay tantas personas instaladas en el servicio público que han cometido errores. Nosotros, la Convención, no podemos cargar con ese problema, es un tema personal, no es responsabilidad de la Convención (…) Una situación personal no va a mellar el trabajo de la Convención, porque no podemos cargar con las presiones personales de 155 convencionales”, afirmó.

Asimismo, recordó, como Convención han definido una Comisión de Ética que se encargará de analizar la situación.

Bassa: «Aquí no va a haber defensas corporativas»

Por su parte, el vicepresidente de organismo, Jaime Bassa, aseguró que no habría «defensas corporativas” en este caso.

«Vamos a iniciar todos los procedimientos internos y externos necesarios para develar toda la verdad, y tener certeza respecto a qué es lo que ha estado ocurriendo, y para hacer el esfuerzo de restituir la confianza de la ciudadanía en sus constituyentes, como representantes de la voluntad popular”, indicó.

Al respecto, adelantó que “vamos a iniciar los canales internos, entregaremos los antecedentes al Comité de Ética una vez que éste ya esté constituido. Estamos analizando con los abogados de la Constituyente otras medidas eventualmente complementarias en materia de responsabilidad civil, de responsabilidad penal, y como se dijo en la declaración de ayer, que en cuanto podamos, la Constituyente va a poner todos los antecedentes en la mesa que encontremos a nuestra disposición, a la de los organismos responsables respectivos, sea el Ministerio Público o la instancia que sea. Creemos que hay que hacer el máximo esfuerzo de transparencia, de probidad, y para recuperar la confianza y la fe pública depositada en sus representantes”.

Bassa confirmó que en el marco de la discusión reglamentaria existe una propuesta de renuncia al organismo que será discutida con el resto del reglamento del órgano redactor dentro de los próximos días.

“Estamos en un proceso de discusión reglamentaria. Parte de esas deliberaciones contemplan precisamente las causales de renuncia de un constituyente”, dijo el abogado ante la prensa.