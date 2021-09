Loncon sobre caso Rojas Vade: «Una situación personal no va a mellar el trabajo de la Convención»

La presidenta y el vicepresidente de la Convención Constitucional, Elisa Loncón y Jaime Bassa, respectivamente, se refirieron este lunes a la situación de Rodrigo Rojas Vade (Pueblo Constituyente), dentro del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, luego de que éste reconociera que no padece cáncer.

“Como mesa ampliada tenemos conductos establecidos para situaciones que ocurren (…) ellos subieron por paridad, por lo tanto, si él renuncia sube su paritaria y esto está definido por el reglamento que hicimos para instalar la mesa ampliada”, explicó Loncón.

«Nosotros tenemos por procedimiento ahí, que subió por paridad y asume la persona paritaria, eso está definido por reglamento aprobado por el pleno y son nuestras normas internas», dijo, al tiempo que indicó que en este caso, “Tania Madriaga asume, ya lo tenemos definido por reglamento”.

En declaraciones a Radio ADN argumentó que «todos los convencionales se encuentran en un cargo de tipo constitucional, tal “como fueran los mismos parlamentarios», y señaló que «nadie puede renunciar, hay que asumir y hay algunos mecanismos donde eso puede ocurrir en caso de una enfermedad grave que inhabilite a la persona, pero lo que es claro es que son cargos constitucionales y, por lo tanto, no son renunciables”.

«Una situación personal no va a mellar el trabajo de la Convención»

En cuanto a la situación actual de Rojas Vade, indicó que “es de su exclusiva responsabilidad personal, no es responsabilidad de la Convención. Entonces él, como ya lo ha hecho, asume su error, asumirá las otras responsabilidades que emanan de esta situación”.

“El tema es personal, así como hay tantas personas instaladas en el servicio público que han cometido errores. Nosotros, la Convención, no podemos cargar con ese problema, es un tema personal, no es responsabilidad de la Convención (…) Una situación personal no va a mellar el trabajo de la Convención, porque no podemos cargar con las presiones personales de 155 convencionales”, afirmó.

Asimismo, recordó, como Convención han definido una Comisión de Ética que se encargará de analizar la situación.



Al ser consultada sobre si el hecho de que Rojas Vade se mantenga como constituyente puede afectar o complica la legitimidad que tiene la Convención, Loncón recordó en total son 155 convencionales y que le órgano cumple con su agenda de trabajo.

«Nosotros tenemos nuestro cronograma, hemos tenido múltiples dificultades y hemos podido avanzar, y esta será una más, y la Convención va saber salir de los problemas que tenemos (…) Sin duda que hay 155 personas que en cualquier momento, brotan situaciones como esta, pero lo importante es que ese órgano tiene una manera de cómo avanzar en el desarrollo de su cronograma, y no puede ser que una situación de un convencional sea el tema del todo el día, eso creo que estamos mal informando de esa manera”, destacó.

Propuesta de renuncia a la CC

Por su parte, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, confirmó que en el marco de la discusión reglamentaria existe una propuesta de renuncia al organismo que será discutida con el resto del reglamento del órgano redactor dentro de los próximos días.

“Estamos en un proceso de discusión reglamentaria. Parte de esas deliberaciones contemplan precisamente las causales de renuncia de un constituyente”, dijo el abogado ante la prensa.

«Es una norma que todavía no existe, solo una propuesta, pero durante estos días, como estaba previsto, se va a discutir la propuesta de renuncia con su mecanismo de reemplazo”, subrayó.

Rojas Vade no ha expresado su intención de renunciar al cargo, aunque sí concretó su salida de la vicepresidencia adjunta del grupo.

Sin embargo, su renuncia convencional no puede concretarse ya que, mientras no se apruebe el reglamento, se rigen por la normativa del congreso, la que indica que es un cargo irrenunciable.

“El reglamento (de la Convención) es otro escenario, ya que el borrador contempla posibilidad para que un constituyente renuncie, sea calificada por el Pleno y con mecanismo de reemplazo”, explicó Bassa.

«No habrá defensas corporativas”

El abogado constitucionalista expresó que lamenta la situación y empatiza tanto con familiares de personas que efectivamente tienen cáncer como con Rojas Vade.

“Empatizamos con el dolor que esto está causando en la ciudadanía, en los familiares de personas que efectivamente tienen cáncer y que han visto en Rodrigo un apoyo en su momento. Empatizar también con él, que seguramente está pasando por un momento muy difícil“, expresó.

No obstante, Bassa subrayó que acá “no habrá defensas corporativas”.

«Vamos a iniciar todos los procedimientos internos y externos necesarios para develar toda la verdad, y tener certeza respecto a qué es lo que ha estado ocurriendo, y para hacer el esfuerzo de restituir la confianza de la ciudadanía en sus constituyentes, como representantes de la voluntad popular”, añadió.

Al respecto, adelantó que “vamos a iniciar los canales internos, entregaremos los antecedentes al Comité de Ética una vez que éste ya esté constituido. Estamos analizando con los abogados de la Constituyente otras medidas eventualmente complementarias en materia de responsabilidad civil, de responsabilidad penal, y como se dijo en la declaración de ayer, que en cuanto podamos, la Constituyente va a poner todos los antecedentes en la mesa que encontremos a nuestra disposición, a la de los organismos responsables respectivos, sea el Ministerio Público o la instancia que sea. Creemos que hay que hacer el máximo esfuerzo de transparencia, de probidad, y para recuperar la confianza y la fe pública depositada en sus representantes”.

“Por lo pronto, estamos efectivamente en un proceso de discusión reglamentaria. Parte de esas deliberaciones incluyen las causales de renuncia de un constituyente. Creemos que en esa perspectiva, la discusión en torno al reglamento general y permanente de la constituyente, nos va a permitir dar luces respecto a cuáles pueden ser los pasos a seguir. Aquí no hay canales de destitución, no es buena idea que entre pares exista la opción de destituirse recíprocamente. Sí tiene que haber una salida institucional, regulando tal cómo está en la propuesta de reglamento, la posibilidad de renuncia y la de reemplazo, qué es uno de los vacíos que tiene actualmente la Constitución”, explicó.

Manifestó que si bien Rojas Vade tiene el derecho a participar de las deliberaciones, “lo más prudente sería no hacerlo”.