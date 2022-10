Ministra Antonia Orellana confirma que el Gobierno enviará proyecto de ley que legaliza el aborto sin causales

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, confirmó este domingo que el Gobierno enviará un proyecto de ley para legalizar el aborto en Chile sin causales.

Cabe recordar que en Chile rige el aborto en tres causales: riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y en casos de violación.

En conversación con Tolerancia Cero, la secretaria de Estado planteó que “el aborto seguro es más que el aborto legal, porque hay países que tienen aborto legal, pero no es seguro, entonces apunta también a la discusión social”.

#ToleranciaCero | Ministra Orellana confirma que el Ejecutivo enviará proyecto de ley que legaliza el aborto sin causales: "Iniciamos la conversación respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país".



Informó que el pasado 28 de septiembre “inició la conversación respecto a cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer”.

«Hemos iniciado conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos“, dijo.

Remarcó que estas conversaciones serán para definir “cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en nuestro país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más”.

“Al menos respecto a la oposición está claro, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hay un campo que no conocemos bien, que es el Partido de la Gente; y, por su puesto, están los votos oficialistas para la reforma por el aborto“, sostuvo, tal y como consignó CNN Chile.

Al ser consultada sobre las semanas de embarazo en las cuales estaría permitida la eventual ley IVE, la ministra indicó que “no hay ninguna legislación en el mundo que no la tenga (el límite de semanas), hay distintas experiencias y hay que mirar qué se adapta más a Chile“.

Las declaraciones de la ministra se dan en medio de la polémica por el proyecto del Partido Republicano que busca derogar la interrupción del embarazo y aumentar las penas.

De hecho, los diputados Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen presentaron una iniciativa para derogar y ratificar el aborto como un delito.

Al respecto, la ministra Orellana indicó que “quiero ser bien clara: no ha lugar propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea, no solo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda. Y lo que ellos plantean es bien grave”.

“Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso, y es nuestro compromiso como gobierno feminista, no lo hacemos a la tincada nuestra. Se hace dialogando con las organizaciones, porque esos avances nunca se han logrado sin movimientos de mujeres”, recalcó.