Ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco dice que no se acuerda cuánto cobró por asesorar a las Isapres

La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo «no acordarse» de cuánto dinero cobró por asesorar a la Asociación de Isapres.

Recordemos que una publicación de Ciper reveló contratos millonarios de las aseguradoras privadas de Salud con figuras e instituciones ligadas a la Derecha, como la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad y Desarrollo y la actual jueza del máximo tribunal, Ángela Vivanco.

«No me acuerdo. En absoluto, porque son informes que tienen muchos años, no me acuerdo cuánto cobré», declaró la magistrada al mismo portal Ciper, medio que accedió a las actas del directorio de la Asociación de Isapres en el periodo 2010-2020.

De acuerdo al reporte, las cifras de las asesorías no salen en las actas, ya que fueron tarjadas por el Ministerio de Economía por considerarse «datos sensibles».

Según Vivanco, ella solo habría realizado «tres o cuatro» informes, y el último -aseguró- se trató «sobre si se podían considerar gastos, o no, las costas judiciales, me parece que se trató de eso».

Sigue leyendo sobre este tema: