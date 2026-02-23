Monte Patria: Estudio científico detectó un pesticida prohibido en la zona precordillerana del Río Grande

Investigación fue liderada por el académico de la U. de La Serena y experto en Ecología Molecular, Dr. Nicolás Gouin, quien anunció que este año iniciarán un nuevo proyecto de monitoreo en distintos sectores de Monte Patria, durante tres temporadas, para evaluar la presencia de pesticidas, su relación con la biodiversidad de invertebrados y las respuestas a nivel molecular de ciertas especies sensibles.

Monte Patria: Estudio científico detectó un pesticida prohibido en la zona precordillerana del Río Grande
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

Un estudio científico realizado en la cuenca del Limarí ha encendido las alertas ambientales luego de confirmarse la presencia de diversos agroquímicos, incluyendo algunos pesticidas prohibidos, en las aguas del sector precordillerano del Río Grande, en la comuna de Monte Patria.

La información fue citada en un reportaje publicado por el medio local El Ovallino, donde se detalla que la investigación, liderada por el académico de la U. de La Serena y experto en Ecología Molecular, Dr. Nicolás Gouin, tuvo como objetivo precisamente detectar la presencia de pesticidas que contaminan los ríos en la parte de la precordillera.

«Lamentablemente sí detectamos pesticidas de varios tipos de compuestos en Limarí», explicó el investigador al citado medio.

«Pero no solo se confirmó su presencia. El equipo evaluó también el impacto ambiental según los niveles de toxicidad y concentración detectados, concluyendo que existe un potencial impacto sobre la biota en general, no solamente sobre la fauna acuática, lo que quedó demostrado al analizar la especie Andesiops torrens, una larva acuática que vive en el agua de ríos y afluentes de agua dulce que posteriormente se transforma en un insecto que vive en el ambiente terrestre», agrega la publicación de El Ovallino.

Respecto al Andesiops torrens, el especialista indicó que se trata de una pequeña especie endémica que presenta una alta sensibilidad a la calidad y torrente del agua.

Ahora, con este estudio, se demostró que también es altamente sensible a la presencia de agroquímicos, reaccionando desde el punto de vista epigenético a la presencia de productos contaminantes como los pesticidas.

«Esto significa que se produce una modificación química de su ADN, como efecto directo del accionar de los agroquímicos», agregó el Dr. Gouin, quien señaló que otro hallazgo muy preocupante fue la detección de trazas de carbofurano, un pesticida prohibido, con la salvedad de que si bien el estudio fue publicado en 2025, la toma de la muestra fue realizada en 2021.

En esa línea, el académico anunció que este año iniciarán un nuevo proyecto para volver a monitorear distintos sectores de Monte Patria. «Este nuevo estudio buscará evaluar durante tres temporadas la presencia de pesticidas, su relación con la biodiversidad de invertebrados y las respuestas a nivel molecular de ciertas especies sensibles», puntualizó el Dr. Gouin.

Lee el reportaje completo de El Ovallino ACÁ

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Absalón Opazo

“¡No más veneno!”: La alerta campesina por crisis sanitaria y ambiental a causa de agroquímicos en la Región del Maule

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Científico del INACH lleva a Chile a la primera línea en el estudio de microplásticos en la Antártica

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Profesor de escuela rural chilena alcanza reconocimiento global

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Colillas de cigarro y plásticos de un solo uso son los desechos que más siguen contaminando las playas de Chile

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Algo huele mal en Las Salinas

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Chile: Anuncian evento de calor extremo entre Santiago y el Biobío

Hace 1 mes
Absalón Opazo

"Gabriela Mistral en cinco dimensiones": muestra itinerante regresa al Museo Histórico Nacional

Hace 4 semanas
Absalón Opazo

Jara denuncia a Kast y su plan de recortes a los derechos sociales

Hace 2 meses
Absalón Opazo

“Quienes comen salmón chileno no imaginan cuánta sangre humana lleva encima”: investigación de The Guardian apunta a muertes de buzos y daño a comunidades mapuche

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano