Monte Patria: Estudio científico detectó un pesticida prohibido en la zona precordillerana del Río Grande

Un estudio científico realizado en la cuenca del Limarí ha encendido las alertas ambientales luego de confirmarse la presencia de diversos agroquímicos, incluyendo algunos pesticidas prohibidos, en las aguas del sector precordillerano del Río Grande, en la comuna de Monte Patria.

La información fue citada en un reportaje publicado por el medio local El Ovallino, donde se detalla que la investigación, liderada por el académico de la U. de La Serena y experto en Ecología Molecular, Dr. Nicolás Gouin, tuvo como objetivo precisamente detectar la presencia de pesticidas que contaminan los ríos en la parte de la precordillera.

«Lamentablemente sí detectamos pesticidas de varios tipos de compuestos en Limarí», explicó el investigador al citado medio.

«Pero no solo se confirmó su presencia. El equipo evaluó también el impacto ambiental según los niveles de toxicidad y concentración detectados, concluyendo que existe un potencial impacto sobre la biota en general, no solamente sobre la fauna acuática, lo que quedó demostrado al analizar la especie Andesiops torrens, una larva acuática que vive en el agua de ríos y afluentes de agua dulce que posteriormente se transforma en un insecto que vive en el ambiente terrestre», agrega la publicación de El Ovallino.

Respecto al Andesiops torrens, el especialista indicó que se trata de una pequeña especie endémica que presenta una alta sensibilidad a la calidad y torrente del agua.

Ahora, con este estudio, se demostró que también es altamente sensible a la presencia de agroquímicos, reaccionando desde el punto de vista epigenético a la presencia de productos contaminantes como los pesticidas.

«Esto significa que se produce una modificación química de su ADN, como efecto directo del accionar de los agroquímicos», agregó el Dr. Gouin, quien señaló que otro hallazgo muy preocupante fue la detección de trazas de carbofurano, un pesticida prohibido, con la salvedad de que si bien el estudio fue publicado en 2025, la toma de la muestra fue realizada en 2021.

En esa línea, el académico anunció que este año iniciarán un nuevo proyecto para volver a monitorear distintos sectores de Monte Patria. «Este nuevo estudio buscará evaluar durante tres temporadas la presencia de pesticidas, su relación con la biodiversidad de invertebrados y las respuestas a nivel molecular de ciertas especies sensibles», puntualizó el Dr. Gouin.

Seguiremos informando.