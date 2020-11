Movilh denuncia ataque con pistola a joven trans en la comuna de San Bernardo

Este viernes 13 de noviembre, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que un joven trans de 20 años, de iniciales F.C.G., fue atacado por dos personas en San Bernardo (región Metropolitana), debido a su identidad de género.

Los hechos ocurrieron este jueves 12 de noviembre, cuando la víctima iba a comprar una bebida, y fue interceptado en las calles Mateo Toro Zambrano con Nuevo Mundo por un sujeto identificado como Isaac Salgado y la amiga de éste, Francisca Torres González, quienes ya con anterioridad eran sus acosadores.

“Me molestan, me dicen lesbiana culiá, que no soy hombre, que nunca tendré pico (…) comenzó nuevamente a insultarme y a mostrar desprecio por mi identidad. Con una pistola me propinó diversos golpes en la cabeza. Caí al suelo, perdí la conciencia siendo asistido por un familiar quien me trasladó a su domicilio”, denunció el joven al Movilh, y agregó que mientras era golpeado, la acompañante del agresor señalaba “mátalo, pégale un disparo”.

La víctima que resultó con heridas cortantes en el cuero cabelludo y tórax, también constató lesiones y puso una denuncia en la 14° Comisaría de Carabineros de San Bernardo.

Foto: Movilh.

Por su parte, el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez, manifestó su “total solidaridad” con la víctima, y expresó su repudio ante “este delito transfóbico, que daña la dignidad de un joven, dejándolo con agresiones físicas y psicológicas. Este es un delito de odio que merece todo el repudio social”.

Gómez, además, indicó: “en este caso, aplica perfectamente la agravante de la Ley Zamudio, por lo que desde ya estamos preparando acciones legales, de manera que los agresores reciban la máxima sanción posible”.

La Ley antidiscriminación o como popularmente se le conoce, Ley Zamudio, es una ley que busca instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria, estableciendo un procedimiento judicial y medidas sancionatorias en caso de comisión de un acto de ese tipo.

Fuentes: El Desconcierto/Movilh/BCN.