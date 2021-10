Muerte de Denisse Cortés: Cinco funcionarios de Carabineros presentaron querella por ataque con petardos

Este jueves, cinco funcionarios de Carabineros presentaron una querella por el ataque que causó la muerte a la estudiante de Derecho, Denisse Cortés, el pasado domingo 10 de octubre, durante la marcha de los pueblos indígenas.

Según consignó Radio Biobío, la acción legal «estaría en línea con el resguardo del personal de Control de Orden Público, que se encontraba resguardando el sector donde ocurrió la tragedia, e incluso, dialogando con Denisse cerca de la intersección de las calles Alameda y Portugal».

De acuerdo al reporte de la emisora, el documento presentado por los uniformados detalla que la querella «va en contra de todos aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, por el delito de homicidio a carabineros, en el ejercicio de sus funciones (…) en grado de ejecución frustrado».

Además, se adjunta en la acción legal una declaración por parte de los policías, relatando su versión de los hechos: «Un sujeto desconocido lanzó fuegos artificiales hacia la vía pública, específicamente direccionados donde nos encontrábamos nosotros junto la víctima (…) asimismo este proyectil impactó sobre nosotros resultando lesionados un capitán y un sargento 1ro».

Finalmente, el general director de la institución Ricardo Yáñez, declaró que «la gravísima situación que ocurrió el pasado domingo, que dejó una víctima fatal y dos carabineros lesionados, no nos puede dejar indiferente y confirma que a estos delincuentes no les importa en nada la vida de otros. Hoy hay quienes ya no buscan solo dañar o herir al personal, sino que atacan con la clara intención de matar a los carabineros».

