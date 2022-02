Mujer golpeada por carabinero en San Miguel refuta declaración del uniformado: «Él miente en todo lo que ha dicho, jamás, nunca lo toqué»

Este viernes, la mujer que fue víctima de una violenta agresión por parte de un carabinero en una comisaría en San Miguel entregó detalles de lo sucedido.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, la mujer identificada como Roxana Yáñez, quien es funcionaria del hospital Exequiel González Cortés, relató los hechos que ocurrieron en diciembre del año 2021.

Además pudo contrastar la declaración entregada por el uniformado sobre la agresión.

El sargento de Carabineros, Rigoberto García Olivares, fue dado de baja al día siguiente de los hechos y se encuentra actualmente en arresto domiciliario mientras se investiga el delito de apremios ilegítimos.

«Llegaron dos mujeres adultas, Roxana, que se identificó como una funcionaria pública y que era abuela materna de una menor de 13 años de edad», señaló el excarabinero en su declaración.

En esta línea, agregó que esta última, «además, gritaba, ‘yo soy funcionaria pública y tú teni que atenderme huev…'»

Según su relató le indicó a Roxana: «señora, no se ofusque conmigo, porque yo no soy responsable de lo que está pasando y tiene que realizar la denuncia correspondiente en los módulos».

«Al mismo instante que me volvió a decir que me iba a hacer recagar, además de una serie de groserías, que por respeto a su señoría no reproduciré», agregó en su declaración, que consignó Meganoticias.

Al ser consultada por la versión de los hechos que narró el uniformado, Roxana aseguró al matinal que el carabinero no quiso acoger su requerimiento y las comenzó a maltratar.

“Este señor salió enajenado, gritando en todo minuto, y la verdad es que nosotros impactadnos con lo que estaba pasando. No nos dejaba ni siquiera hablar. Nosotros le explicábamos a lo que íbamos y este señor dijo que no pusiéramos ninguna denuncia ahí porque esa era su casa y hacía lo que él quería. Y le dijo a toda la guardia que no acogieran la denuncia”, relató.

«Todo empezó a subir de tono y ya después empezó el tironeo. Me dijo que iba a quedar detenida. En ningún minuto le falté el respeto ni lo golpee como él dice. Toda la violencia fue hacia mí. Ninguno de los funcionarios que estaban ahí se metió”, dijo.

«Él miente en todo lo que ha dicho, de hecho él fue el único alterado porque de un principio carabineros, desde que nos recibieron en la puerta, fueron súper amables», agregó por su parte su amiga y compañera de trabajo, Evelyn Arco, quien fue la que grabó el video de la agresión.



En el programa hicieron lectura de otra parte de la declaración del carabinero, quien sostuvo que «acto seguido ingresé a la oficina del suboficial de guardia para continuar con mi servicio. Acto seguido me abrió de forma violenta la puerta, dando un puntapié y obstruyendo la puerta de mi oficina».

No obstante, Roxana señaló que «cuando él entra (a la oficina), me da un portazo en la cara y yo le golpeo la puerta, que era de vidrio, que se veía para ambos lados, le golpeo, le abro la puerta y le digo ‘señor, necesito poner la denuncia’ y ahí fue el desborde de lo enojado que él estaba», descartando totalmente haber pegado una patada a la puerta.

En su declaración, el carabinero también señala que «le volví a decir que esperara su turno en los módulos de atención a público porque no la podía atender en ese momento, ya que me encontraba realizando acciones propias de mi servicio de guardia».

«Él se negó a la atención y por eso está en la Fiscalía Militar», afirmaron Roxana y Evelyn, «el negó la atención al público», explicaron.

Posteriormente, el testimonio del exuniformado agresor plantea que la mujer «se ofuscó y comenzó nuevamente a proferirme insultos. Le dije que pasaría a ser detenida, por lo que la tomé del brazo. En ese instante me golpeó la frente con su mano derecha, interviniendo una segunda mujer, Evelyn, la que impedía su detención».

Agregó que «en todo momento utilicé la fuerza necesaria para reducirlas, sin excederme más allá. Ordené a la totalidad de los carabineros de guardia que me cooperaran, pero ninguno de ellos lo hizo, desobedeciendo cada una de mis órdenes relativas al servicio».

Asimismo, señaló que quedó con lesiones como: «Ruidos cardiacos, ritmos normo fonéticos y rasguños en el pecho».

«Jamás lo toqué»

Consultada sobre si le pegó o no al funcionario policial, Roxana señaló que «no, jamás, nunca lo toqué, si nunca me dio la posibilidad de haberlo tocado, él me tomó de la blusa (…) y aunque hubiera sido así, creo que es lo mínimo que podía hacer si él me estaba ahorcando».

De acuerdo a su relato, “cuando me dijo que me iba a quedar detenida, me toma de la blusa, me lleva a un pasillo y me empieza a ahorcar. Y yo trataba de tocar el suelo pero no lo podía tocar porque me tenía en el aire tomada del cuello y arrinconada en una muralla, y yo dije ‘me estoy muriendo’ porque ya no sentía respiración”.

Destacó que, cuando el funcionario se da cuenta de que Evelyn lo estaba grabando, este se descontroló aún más.

“Le toma el teléfono, se lo rompe, la toma del pelo, la tira al suelo encima mío, y nos empieza a arrastrar del pelo hasta el fondo del pasillo. Nos para del pelo y nos lleva al calabozo. Eso fue impactante. Yo lo recuerdo pero era un sueño, yo pensé que me moría en ese minuto”, agregó, citadas por La Nación.

Después Evelyn tomó la palabra para agregar otro antecedente: “Yo me tapé la cabeza y me dio de golpe. Yo supongo que son patadas por lo fuerte. Y esos gritos son de las patadas que yo recibí en la espalda. Fue cuando me hizo una fisura. Yo del dolor me llegué a orinar. Fue horrible. El dolor fue horrible”, contó.

“Además yo tengo artritis en una cadera y fibromialgia en ese momento estaba en shock, estaba con una crisis horrible, me dolía todo”, subrayó.