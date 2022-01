Mujer muere en cárcel de San Miguel: Acusan negligencia por falta de atención médica

Milena Cartes tenía 50 años, y llevaba más de una semana con un fuerte dolor de estómago, malestar que ningún funcionario al interior de la Cárcel de San Miguel supo priorizar y atender.

El testimonio de testigos, familiares y un propio video de la víctima denunciaron la situación. Al solicitar atención médica, Milena sólo fue atendida en la enfermería del penal, a pesar de la persistencia e incremento de su malestar.

🔴#CÁRCEL #SANMIGUEL ÚLTIMO MINUTO MUJER PRESA EN LA TORRE 5 DE SAN MIGUEL HABRÍA FALLECIDO POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA PERTINENTE.



LAS PRESAS DENUNCIAN #CONTAGIO MASIVO DE #COVID Y QUE #GENDARMERÍA LES "ESTÁ DEJANDO MORIR". pic.twitter.com/YEwAkQ6Eaj — La Zarzamora Medio Libre (@libre_medio) January 30, 2022

«Exijo mis derechos, todos estos días me han atendido en enfermería diferentes atenciones; en la tarde fui, la señorita me tomó la presión, la temperatura, que no tenía nada, y ahora vengo llegando de enfermería, la señorita tuvo que llamar al doctor para saber qué me podía inyectar. Toda la semana he estado así«, fue el relato de la mujer publicado unas horas antes de su deceso, quien se encontraba hace 11 meses en prisión preventiva.

Cerca de las 22.00 horas de este sábado se conoció que la interna falleció. El suceso provocó una serie de incidentes en el Módulo 5 de la cárcel, que incluyeron un intento de motín por parte de sus compañeras de celda que terminó en una fuerte represión por parte de personal de Gendarmería.

La sobrina de la víctima, Katherine Saavedra, señaló que realizó diversas gestiones para conocer el estado de salud de su tía, y aseguró que sus dolores llevaban aproximadamente dos semanas. «No pude hacer nada, me dijeron que tenía que ir a la justicia y no pude hacer nada, todas las cosas me salían mal, y aquí no daban respuesta y lo único que decían cuando yo venía que estaba estable y bien, y por algunas amigas de ella supe que estaba mal, pero de ahí no pudimos saber nada más».

De acuerdo a la familia, las autoridades han otorgado escuetos antecedentes del fallecimiento, y hasta ahora se desconoce la versión institucional de los hechos.