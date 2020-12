Mujer trans presenta recurso de protección contra el Banco Santander

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) patrocinó el recurso de protección que una mujer trans, de 37 años, presentó contra el Banco Santander por negarse a cambiar el nombre de una tarjeta bancaria, pese a que la afectada rectificó su partida de nacimiento y cuenta con su nueva cédula desde febrero pasado, así lo publicó este lunes 28 de diciembre El Desconcierto.

En esta línea, la clienta del banco denunció el hecho ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), indicando que todo comenzó el pasado 1 de octubre, cuando la entidad bancaria le envió un correo para que fuera a retirar la tarjeta de su nuevo producto contratado, llamado Cuenta Life.

Cuando ella accedió al contrato del plan se dio cuenta de la situación, ya que apareció con su antiguo nombre registral. Cinco días más tarde recurrió a una sucursal del banco ubicada en calle Agustinas (Santiago de Chile), donde nadie le solucionó el problema.

A partir de ese momento, la afectada comenzó a enviar correos electrónicos y realizar llamadas telefónicas a los agentes de cuenta para que buscaran una solución al problema, pero la situación empeoró.

Tras sus intentos fallidos ya que nadie le solucionó el problema de manera remota, decidió acudir personalmente a una sucursal, con todos los riesgos de contagio de COVID-19 que esto conlleva.

“Concurrí el día 6 de noviembre de 2020 a la sucursal del Banco Santander ubicada en Av. Apoquindo N.º 5810, comuna de Las Condes, alrededor de las 10:00 horas. En Servicio al Cliente, explico la situación y hago entrega de mi cédula de identidad. La trabajadora me señala: ‘M.L., aquí su dedo, su huella, sigue diciendo que su nombre es XXX’. Repitió mi antiguo nombre varias veces y en tono elevado de voz, por lo que el público presente escuchó todo lo que me estaba diciendo, lo cual provocó que me sintiera avergonzada y denostada”, reveló.

Ante el trato que sufrió, solicitó hablar con el gerente de la sucursal, quien tampoco le ofreció solución alguna, y además volvió a repetir su antiguo nombre.

Después de lo ocurrido, la mujer denunció el 11 de noviembre los hechos al Sernac, pero el 25 de noviembre de 2020, dicho servicio le informó que el Banco Santander rechazó la solicitud de su reclamo.

La abogada del Movilh, Mónica Arias, manifestó que con su actuación la casa bancaria violenta diversos derechos garantizados en la Constitución, en la Ley Zamudio, en la Ley de Identidad de Género y en tratados internacionales ratificados por Chile, por lo que procede la presentación del recurso de protección a objeto de superar cuanto antes el problema.

Por su parte, el encargado de DD. HH. del Movilh, Ramón Gómez, opinó que “la actitud del banco ha sido abusiva, transfóbica y humillante. Esto de someter a las personas al reconocimiento de huellas, decirle en su cara que se llama de otra manera a lo que dice su carnet delante de otros y negarse a resolver la discriminación, es intolerable (…) El banco debe resolver el problema y ofrecer disculpas ya”.

Fuentes: El Desconcierto/Publimetro.