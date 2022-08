Mujeres de diversas edades leen la nueva Constitución: “En este documento está la lucha de muchas décadas”

En la Capilla San Pedro Pescador de Lo Espejo, mujeres de todas las edades se reunieron a compartir una once, leer la nueva Constitución y analizar los avances en materia de derechos que significa para sus vidas la nueva propuesta constitucional.

“Nosotras, las mujeres en la actual Constitución ni siquiera somos mencionadas. La nueva Constitución da pasos fundamentales en la dirección del reconocimiento, no solamente de nuestros derechos sino que del rol que las mujeres cumplimos en nuestra sociedad. No es menor que la nueva Constitución reconozca, por ejemplo, las labores domésticas y de cuidado” comentó al comenzar la actividad la vocera del comando Aprueba x Chile, Karol Cariola, quien estuvo acompañada por la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

A esta gran mesa se sumaron mujeres de diversas edades como Fanny Pollarolo, vicepresidenta del PS, la actriz Blanca Lewin; Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora 8M y Javiera López, concejala de Lo Espejo, quienes participaron de un diálogo con las vecinas de la comuna para conocer cómo esta nueva Constitución aborda de forma transversal las problemáticas que afectan a las mujeres de todas las generaciones.

“Este encuentro tiene enorme significado, las mujeres aquí juntas leyendo este documento decisivo reconocemos que está en él la lucha de muchas décadas, de tantas y tantas mujeres que veníamos planteando largamente estos problemas que no eran escuchados y ahora están aquí en este documento que puede marcar decisivamente del marco humano, el marco femenino”, manifestó Fanny Pollarolo sobre esta reunión.

Fotografía de lectura de mujeres de la propuesta de nueva Constitución en Lo Espejo.

Derecho a la vivienda, justicia territorial, paridad, perspectiva de género en el Sistema de Justicia, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados y el derecho a una vida libre de violencia, son algunas de las normas presentes en el texto constitucional que fueron destacadas en la jornada.

“Hemos vivido la segregación, la exclusión por parte de este sistema y nos sentimos empoderadas para cambiar nuestra realidad, creemos que esta constitución lo hace. De hecho, como comuna participamos en la redacción del artículo por justicia territorial y creemos que esto va a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Chile, pero también de Lo Espejo”, señaló la alcaldesa de la comuna de Lo Espejo sobre el texto constitucional.

En la misma línea, la concejala Javiera López agregó que la nueva Constitución “garantiza el derecho a la vivienda, también garantiza y reconoce que va a poner fin a la violencia de género y por sobre todo tiene perspectiva la justicia territorial para que aquellos recursos, como las policías, puedan redistribuirse con mayor criterio de equidad.”

Por su parte, Blanca Lewin destacó la norma que establece la perspectiva de género en el Sistema de Justicia: “un caso emblemático en que por primera vez se juzga con perspectiva de género es el caso de Martín Pradenas, donde así como Las Tesis decían la culpa no era mía, ni cómo andaba ni cómo vestía, hasta hace poco eso podía ser un atenuante si es que una mujer andaba sola y alguien la violaba. Eso no puede ser. En la nueva Constitución esa perspectiva de género está garantizada”, mencionó. Javiera Manzi, vocera de la Coordinadora 8M también estuvo presente en la once y destacó la importancia de convocar a instancias donde se converse sobre el texto constitucional. “Estamos muy contentas de sumarnos a esta once en Lo Espejo con pobladoras para leer la nueva Constitución y asumir la tarea histórica que nos compete como mujeres y como disidencias de defender este texto, que hemos escrito nosotras y que pone en el centro la vida de mujeres, niñas y disidencias (…) Sabemos que son estas actividades, las que nos van a llevar a la victoria este 4 de septiembre”, declaró.

