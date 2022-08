Municipio de Villa Alemana pide invalidar resolución de comité de ministros de Piñera que autorizó termoeléctrica Los Rulos

La Municipalidad de Villa Alemana presentó una solicitud de invalidación al Servicio de Evaluación Ambiental de la resolución exenta de junio de 2022, dictada por el comité de ministros del ex Presidente Piñera, que da luz verde a la construcción de la central termoeléctrica Los Rulos.

Al respecto, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, explicó que «este 25 agosto presentamos la solicitud de invalidación de la resolución exenta que con fecha 29 de junio, que había sido dictada por el comité de ministros de Sebastián Piñera, y frente a eso nuestra solicitud tiene que ver con una resolución que adolece de vicios esenciales, no subsanables. Y eso creo que es lo fundamental, especialmente para la comuna de Villa Alemana, donde nos vamos a ver afectados, especialmente la salud de nuestros vecinos y vecinas».

La jefa comunal agregó que «todo esto lo dejamos en manos ahora del nuevo comité de ministros del presidente Boric y sabemos que frente a sus compromisos de gobierno -como la protección medioambiental, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, además de firmar el acuerdo de Escazú-, es que sabemos que va a ser favorable y va a escuchar por primera vez, después de tantos años de lucha, a los vecinos y vecinos con respecto al rechazo rotundo de la instalación de una termoeléctrica en la comuna de Limache, pero que afecta directamente a Villa Alemana».

Por su parte, Ramiro Vargas, director de Asesoría Jurídica del municipio, señaló que «los argumentos para la invalidación se basan en primer lugar en que las emisiones que genera la central termoeléctrica ciclo combinado Los Rulos generará un impacto significativo y de riesgo para la salud de todos los habitantes de la comuna, ya que no se cumple con las medidas sanas de compensación de material particulado. En segundo lugar, hay una falta de estudio y certeza respecto de la emisión de dióxido de azufre, al operar con gas natural, situación que no fue considerada en el proyecto, lo cual evidentemente genera un gran impacto a la salud la población».

Otro aspecto es que la resolución del comité «establece un plazo para la implementación de determinadas mejoras. Sin embargo, dicho plazo no está contemplado en la legislación. Y también cabe señalar que el diseño del plan de compensación de misiones no sería concordante con el análisis del área de influencia. Por último, el hecho de que no exista claridad respecto a los temas relacionados con la de misiones que representa una incerteza respecto al mecanismo de compensación y si este se hace cargo efectivamente es el riesgo de la salud de las personas», concluyó el asesor jurídico.