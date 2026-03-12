«Nadie, absolutamente nadie, merece ser víctima de una atrocidad como esta»: Senadora Campillai por ataque a Rodrigo Rojas Vade

"No permitamos que esta sea la nueva realidad", señaló la parlamentaria tras conocerse la brutal agresión sufrida por el exconvencional. "No podemos permitir que esta violencia se normalice en nuestra sociedad. Por ello, es necesario que todas las autoridades y el gobierno den una respuesta clara y comprometida ante estos hechos", agregó la legisladora.

La senadora Fabiola Campillai condenó la agresión sufrida por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade, expresando su confianza en que las policías y la justicia «actuarán con rapidez para encontrar a los culpables».

«Las diferencias políticas deben ser un debate de ideas, jamás un motivo para violencias tan brutales», planteó la legisladora en un video compartido en sus redes sociales.

Para Campillai, «la gravedad de estos hechos que hoy se conocen es estremecedora: nadie debe ser sometido a agresiones físicas ni actos humillantes por razones políticas o de cualquier índole, mucho menos poniendo en riesgo la vida».

«No podemos permitir que esta violencia se normalice en nuestra sociedad. Por ello, es necesario que todas las autoridades y el gobierno den una respuesta clara y comprometida ante estos hechos», agregó la parlamentaria.

La senadora Campillai finalizó su mensaje deseando que Rodrigo Rojas Vade «logre salir de su estado crítico. Confío en que las policías y la justicia actuarán con rapidez para encontrar a los culpables».

