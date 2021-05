Nathalie Joignant: «A pesar del cerco comunicacional, fui la voz de la ciudadanía»

“Hicimos una campaña limpia que pudo romper el cerco comunicacional y las enormes desventajas económicas frente al resto de los candidatos. Fui la voz de la ciudadanía”. Con estas palabras, la candidata a gobernadora ecologista por la Región Metropolitana, Nathalie Joignant, se refirió a los resultados de las elecciones de este fin de semana, donde obtuvo una votación que sorprendió y que abre nuevas posibilidades para seguir desarrollando proyectos para el cuidado del medioambiente.

Hay que destacar que Nathalie Joignant, defensora socioambiental por el agua y el Cambio Climático, tuvo una candidatura sencilla, con recursos que no superaron los 11 millones de pesos, y tal como ella misma lo señaló, la votación “es la respuesta de una ciudadanía cansada de lo mismo y que valoró el trabajo por el bien común de tantos años”.

“Es el llamado a hacer política, pero desde una mirada del siglo 21 donde el medioambiente y el bien social están en el centro de la gestión. He recibido muchos llamados y ciudadanía que veía una esperanza real, con una candidatura limpia y con testimonio y trabajo detrás”, indicó.

“Fue una campaña sin palomas, pancartas, con tres brigadistas y con dos días de radio. Se logró levantar el cerco comunicacional a partir de mi aparición en un canal de televisión estos últimos días. La gente pudo reconocer que se trataba de una candidatura honesta, y representativa del descontento ciudadano. El resultado demostró que hay que escuchar la voz del pueblo”, agregó Joignant.

Respecto de las opciones que se abren a partir de ahora, la defensora socioambiental fue clara en señalar que “no llamaré a votar por ninguno de los candidatos que van a segunda vuelta en la Región Metropolitana, a menos que se comprometan a hacer cambios estructurales frente a los problemas sociales y ambientales. Estoy a disposición para trabajar desde lo técnico en adaptabilidad de la Región para el cambio climático. Puedo ayudar para subsanar los tremendos errores que se han cometido en materia hídrica y medio ambiental”, afirmó.

Por último, y con templanza, Nathalie Joignant sostuvo que no descarta la posibilidad de ir por un cupo en el parlamento a través de una candidatura a diputada: “Es algo que voy a pensar con calma. No he decidido si voy a no a una diputación, pero sí creo que es importante que haya una representatividad fuerte del mundo socioambiental en el Congreso para cambiar las leyes. Estamos al borde de la catástrofe en la región y el país, y si lo decido hacer sería en respuesta a la confianza de la maravillosa gente que me apoyó, que empujaron humildemente esta honesta y transparente candidatura. Estoy profundamente agradecida”, concluyó.