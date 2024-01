«Necesitamos cielos abiertos»: Pueblo Rapa Nui pide al Gobierno establecer mesa de trabajo para abordar crisis por acceso a pasajes de vuelos de Latam

Los habitantes de Rapa Nui solicitan que las autoridades intervengan para solventar la situación crítica que enfrentan por la falta de acceso a los cupos de pasajes rebajados en los vuelos de Latam, hacia y desde el territorio insular.

A través de una carta enviada al delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Tepano Cuevas, los integrantes de la ONG de Derechos Humanos y Derechos Humanos Indígenas Vahine Matato´a Rapa Nui, presentaron la propuesta de instalar una mesa de trabajo para abordar esta problemática.

Señalaron que la Delegación puede ser el puente para la puesta en marcha de esta instancia de participación para abordar acciones que contribuyan al libre tránsito de los ciudadanos en el Territorio Especial de Isla de Pascua.

«Es común que los residentes en regiones alejadas, como las islas o territorios periféricos reciban descuentos y accesos expeditos en los servicios de transportes para compensar las distancias y fomentar la conectividad. Este tipo de iniciativas contribuyen a facilitar la movilidad de los residentes y habitantes y promover su desarrollo», indicaron en el texto.

Asimismo, señalaron que Latam presta servicios de transporte en su calidad de empresa particular, mediante el pago de los costos acordados.

«Bajo los acuerdos Internacionales referentes a los Pueblos Indígenas hay brechas sustanciales las cuales está demostrado ya que son parte de la voluntad política para dar soluciones , Rapa Nui no está exenta de ello, el acceso a la participación en toma de decisiones es relevante para el patrimonio vivo de nuestro Pueblo Ancestral de Rapa Nui, es por ello que debemos trazar el camino y debemos hacerlo con miras a solucionar las diferencias históricas de la mejor forma, las sociedades se desarrollan mejor en armonía y paz social», destacaron en la carta.

Indicaron además que es común que habitantes de regiones alejadas, como las islas o territorios periféricos reciban descuentos y accesos expeditos en los servicios de transportes para compensar las distancias y fomentar la conectividad.

«Este tipo de iniciativas contribuyen a facilitar la movilidad de los residentes y habitantes y promover su desarrollo», puntualizaron.

Al respecto, se refirieron al ejemplo de diferentes partes del mundo que cuentan con acuerdos concretos y soluciones viables en estos casos tan delicados y específicos, en donde países desarrollados se han basados en los instrumentos de Derecho Internacionales en resguardo de sus Pueblos Indígenas, para segurar el derecho al libre tránsito y la compensación por la lejanía de los territorios.

En la misiva, los habitantes de Rapa Nui recordaron que el 5 de septiembre del 2018 participaron activamente en el desarrollo de una mesa de trabajo que contó con la presencia de representantes de autoridades locales y de Latam, «haciendo los acuerdos que hoy existen solo que modificados de forma unilateral por la empresa antes mencionada», mencionaron, en texto firmado por Valeria Pakaratit, presidenta de la ONG de Derechos Humanos y Derechos Humanos Indígenas Vahine Matato´a Rapa Nu.

Latam incumple acuerdo sobre pasajes para el pueblo Rapa Nui

Según aseguran las y los isleños, los pasajes para los integrantes del pueblo Rapa Nui y los habitantes de la isla no están disponibles desde hace 6 meses, por lo que hay familias completas con la necesidad de viajar al continente sin poder hacerlo, ya que para ello requieren comprar pasajes en clase turista, a precio regular, y no tienen los recursos necesarios para adquirirlos.

«Esto ha causado que durante los últimos 6 meses no podamos viajar, no hayan fechas disponibles, no hayan cupos para viajar en los vuelos, por que ellos (Latam) primero ven la disponibilidad para turismo». indicó a El Ciudadano, Ma’u re’o Pakomio, en compañía de Sofia Hey Honui Hey, ambas voceras del Honui, entidad que representa alas familias de Rapa Nui,

«Hasta el día de hoy hay 9 vuelos de turistas a la isla, por lo cual quedamos prácticamente encerrados sin poder ir y venir como así dice la Constitución política de Chile», indicaron.

Cabe recordar que en septiembre de 2018 se suscribió un acuerdo entre Latam y la Comisión de Desarrollo de Rapa Nui, mediante el cual la aerolínea se comprometió a entregar una cuota de pasajes a precio rebajado en cada vuelo desde y hacia la isla, tanto a isleños como a habitantes de ese territorio insular.

El acuerdo estableció cupo especial por avión de 30 pasajes para miembros del pueblo Rapa Nui y de 15 cupos para residentes de la isla, lo cual representa en conjunto el 15% de la capacidad de cada aeronave.

«Se llegó a este convenio que son 45 cupos por vuelo para Rapa Nui y residentes», señaló Pakomio.

Luego, con la pandemia del Covid-19, la isla de Rapa Nui cerró su territorio a la llegada de turistas y visitantes y Latam suspendió sus vuelos comerciales hasta agosto de 2022 -manteniendo sólo el transporte de alimentación y de desechos-, momento en que se reanudaron inicialmente con dos frecuencias semanales.

Por tal motivo, desde el Honui (Consejo de clanes) alertaron que los derechos de las familias Rapa Nui se han visto menoscabados al poco respeto que se ha tenido con los Cupos de traslado desde Isla de Pascua/Santiago, como de Santiago/Isla de Pascua.

«Se nos ofrece un sistema en línea denominada Código QR que demora en entregar respuesta; la

cual es: “no disponer de pasajes para salir de la isla como así para retornar”, lo que afecta

enormemente a quienes salimos de la isla por cualquier trámite, siendo el único destino Santiago

de Chile», indicaron en una carta enviada al Presidente Gabriel Boric y al delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Tepano Cuevas.

«Al mes llegamos a viajar desde la localidad aproximadamente 30 Rapa Nui,» los cuales son asignados en su mayoría al traslados de pacientes, «disminuyendo la capacidad para el resto de los usuarios demandantes», indicaron en la misiva, que fue firmada por las voceras de Honui, Sofia Hey Honui Hey y Ma’u re’o Pakomio.

Señalaron que la única alternativa ofrecida por la aerolínea es la de acceder a pasajes de la clase turista con valores que parten desde $326.686, para los vuelos de Rapa Nui a Santiago (sólo de ida).

«Si existe una posible recuperación del turismo con los nueve (9) vuelos de la semana, quedamos desafortunadamente a la voluntad de Latam de que sea viable el embarque en todos los vuelos locales, lo que genera humillación, discriminación, encierro, inviabilidad de asistir a controles médicos y varias otras gestiones que se deben realizar fuera de la isla», plantearon.

Llamado al Gobierno a atender la crisis

«Queremos conservar la paz, pero para eso la Gerencia de Latam, el Gobierno del Presidente Boric y este pueblo va a tener que sentarse a dialogar por un urgente sistema de atención a nuestra gente, no pedimos nada de otro planeta, más bien queremos que usted y el Presidente Boric inicien la conversación; porque el pueblo, los Comisionados Rapa Nui han hecho su trabajo: representar las demandas del pueblo ante las entidades de Gobierno», expresaron Sofia Hey Honui Hey y Ma’u re’o Pakomio.

«Ahora la pelota está en sus manos, todo depende de qué tan ágil se resuelva la problemática. No podemos seguir encerrados en la isla a merced de una empresa que se lucra como ha querido», enfatizaron desde El Consejo de clanes.

Por su parte, el concejal por Rapa Nui, Ricardo Espinoza, solicitó «a Latam y a nuestro gobierno que, por favor, se cree urgente una mesa de trabajo para dar solución a la problemática de pocas cantidades de cupo que Latam, en este momento, está entregando a nuestra comunidad. Tenemos problemas de salidas de enfermos, personas que tienen que realizar chequeos médicos y muchas otras necesidades que requiere la comunidad».

La diputada por el Distrito 6, Carolina Marzán (PPD), envió un oficio al Ministerio de Desarrollo Social, a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), para conocer detalles del conflicto.

«Estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en Rapa Nui con los vuelos en condiciones especiales para los habitantes de ese territorio. Existe un acuerdo con Latam para otorgar determinados cupos en aviones a precios especiales a quienes viven en la isla. Sin embargo, isleños aseguran que no se les está respetando la cuota acordada», planteó la parlamentaria.

Indicó que la comunidad Rapa Nui y los residentes de la isla se encuentra ala espera de la respuesta del del delegado Tepano Cuevas, quien les comunicó que tiene que estar al tanto de los antecedentes y los convenios suscritos para sostener una reunión con Latam y luego informar a la comunidad.

«Esta problemática ya lleva demasiado tiempo, necesitamos cielos abiertos acá en Rapa Nui, hay aerolíneas como JetSMART y Sky que pueden venir a la isla perfectamente, pero Latam mantiene el monopolio en Rapa Nui», afirmó Pakomio.

Cabe destacar que esta crisis en Rapa Nui que se viene arrastrando desde hace por lo menos un año, tal como lo informó en su momento El Ciudadano. Lee el reporte a continuación: