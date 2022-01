«Ni siquiera tiene viabilidad en su financiamiento»: Aprojunji rechazó iniciativa de Sala Cuna Universal presentada por Piñera

La Asociación de Administrativos, Auxiliares, Técnicos y Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji) manifestó su rechazo absoluto al proyecto de ley de Sala de Cuna Universal que impulsa el Gobierno de Piñera.

Recordemos que el proyecto de ley corta de Sala Cuna Universal se encuentra actualmente en trámite en el Congreso y está catalogado por el Ejecutivo como «de suma urgencia».

«Este proyecto vulnera la historia de la política pública en Chile relacionada a la primera infancia. No habla de educación, ni de los estudios de la neurociencia que señalan las ventanas críticas de oportunidades de desarrollo integral que se encuentran los niños y niñas en esta edad, ni del desarrollo y capacitación que se requiere de los equipos educativos para la mediación y apoyo afectivo, cognitivo, motriz y social», manifestaron desde Aprojunji.

En ese sentido, advirtieron que «el sistema de cuidadoras es un retroceso en materia de Educación Parvularia, pero sobre todo en el respeto a los Derechos de la Niñez».

Por lo anterior, la asociación realizó un llamado «a las madres, padres, familias, ciudadanía y parlamentarios a rechazar este proyecto, que ni siquiera tiene viabilidad en su financiamiento, que discrimina a las mujeres por el acceso de cotización mínima, porque no contempla aspectos educativos, tan necesarios en esta edad; porque no es un derecho, es un beneficio, porque finalmente este gobierno no ha sido capaz de pensar verdadera y responsablemente en la infancia, menos en la educación pública».

«Dejemos esta tarea al gobierno entrante, que claramente da más esperanzas por las propuestas presentadas en su programa», concluyeron.

Vía Sindical