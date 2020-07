Niños y niñas de Orquesta Latinoamericana de Valparaíso grabaron canción sobre el estallido social junto a Pascuala Ilabaca

Luego de la publicación del libro “Abrazos que escuchan: acompañando a la niñez y juventud chilena de hoy”, el cual fue escrito pensando en la realidad local vivida tras el estallido social por los niños y niñas de Valparaíso, y como una forma de ayudarlos a expresar sus sentimientos, el Área de Educación de la Corporación Municipal de Valparaíso desarrolló un nuevo proyecto que permitió musicalizar y generar un video del libro.

La grabación de la canción está protagonizada por los niños y niñas de la Orquesta Latinoamericana Estudiantil de Valparaíso dependiente de la Cormuval y que son parte de las escuelas municipales de la ciudad puerto, quienes junto a la banda local Ensamble Akesur y la cantante y compositora Pascuala Ilabaca, dieron vida a esta innovadora pieza musical inspirada en los relatos recopilados en el citado libro.

Silvana Sáez, directora del Área de Educación de la Corporación Municipal porteña, destacó el resultado de este trabajo con los niños y niñas de las comunidades escolares de la comuna, explicando que «la primera expresión termina siendo un libro en donde allí queda plasmado lo que nuestros niños, niñas y jóvenes viven a propósito del estallido social de octubre del año pasado. Y ahora la canción viene a cerrar el ciclo de expresión de esta experiencia de vida, que, sin duda, queda marcada, pero que también tiene elementos comunes para muchos de nosotros, como la esperanza que tenemos de cambiar Chile».

En la misma línea, la psicóloga Claudia Espinoza, quien participó en el acompañamiento y creación de la letra representando al ‘Colectivo Voces que Escuchan’, indicó que «en los talleres realizados pudimos facilitar un espacio en que niños y niñas expresaran cómo se sentían, cómo estaban viviendo el contexto nacional y cuál era su experiencia cotidiana».

«Esa expresión luego fue trabajada como análisis de contenido y fue la base sobre la que la Orquesta Latinoamericana de Niñas y Niños, que funciona en la escuela Pedro Montt, y junto a otros músicos como el Ensamble Akesur y Pascuala Ilabaca, pudimos generar una instancia de cocreación en la cual los adultos nos ponemos al servicio de la producción de texto y elaboración de una canción que hicieron los mismos niños y niñas, respetando lo que se había producido en los talleres por parte de otros niños, niñas y jóvenes de la comuna», agregó Espinoza.

Una experiencia inolvidable

María Carolina López, directora de la Orquesta Latinoamericana Estudiantil de Valparaíso, comentó sobre el proyecto que «los chicos opinaron durante el aprendizaje y el ensayo de las cosas. Se involucraron absolutamente con el proyecto hasta el momento de la grabación y cuando fueron a grabar se lo tomaron muy en serio. Se emocionaron mucho, porque era un estudio profesional, que seguramente muchos no conocían. A su vez, nunca perdieron la línea de trabajo, no jugaban durante la grabación, sino que esperaban los momentos y estaban bien atentos».

Por su parte, Antonia, de 10 años, cantante, violinista e integrante de la Orquesta, comentó su experiencia, indicando que «me gustó participar, tocar y crear la letra de la canción, porque conocí gente nueva, como los músicos del Ensamble Akesur que me cayeron súper bien. Me gustó la experiencia de tocar en un estudio de grabación, nunca me imaginé que pudiera pasar, porque canté y toqué con la cantante que me gusta (Pascuala Ilabaca). También me gustó porque compartí esa experiencia con mi prima donde pudimos cantar juntas la canción».

Finalmente, Izana Reyna, charanguista de la Orquesta, agregó que «grabar en un estudio fue una gran experiencia para mí, además que con esto puedo acercarme más al mundo de la música. Nunca me imaginé que iba a participar en un proyecto como este, fue muy agradable y productivo participar con las personas que estuvieron».

Vea el video a continuación: