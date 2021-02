“¡No más abusos en San Bernardo!”: Candidato a alcalde Christopher White denunció a Aguas Andinas por incumplimientos graves

Hasta la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) llegó el candidato a la Alcaldía de San Bernardo, Christopher White, para exigir al organismo público “que cumpla con su rol fiscalizador y actúe de forma inmediata obligando que Aguas Andinas (AA) ponga fin de una vez por todas con los abusos sistemáticos que ejerce sobre las vecinas y los vecinos de San Bernardo”.

En el escrito, dirigido al superintendente Jorge Rivas, White (exconcejal de San Bernardo) llamó a resolver de manera “inmediata” los numerosos problemas que actualmente aquejan a distintos sectores de la comuna y que dicen relación con el pésimo servicio que está realizando AA y que derivan en colapso de alcantarillados y rebalse de cámaras, rotura de matrices, malos olores e insalubridad, entre otros.

En los últimos meses, son varios los barrios de dicha comuna que han sido afectados por la mala gestión de la citada empresa sanitaria. Gabriela Pineda, presidenta de la Junta de Vecinos de Santa Rosa de Lima, denunció que en su barrio “explotaron los alcantarillados y desde noviembre estamos esperando el arreglo del desagüe de las calles”. Asimismo, aseguró que Aguas Andinas acude a realizar gestiones “pero no resuelve nada”.

Un panorama similar es el que viven otros sectores de dicha comuna: Villa La Vara, Villa La Portada, Población Pino Sur, calle Santa Marta, tramo Gran Avenida/Los Morros, Calle Lenox y sector Almirante Riveros.

En su presentación, White recordó que la misión de la SISS es “velar porque la población urbana abastecida por las empresas de servicios de agua potable y saneamiento” reciban aquellos servicios “con la calidad y continuidad establecido en la normativa, a precio justo y sostenible en el largo plazo”, lo que no está ocurriendo en las zonas mencionadas.

En ese sentido, White acusó a la propia de SISS de negligencia: “La Superintendencia que usted dirige no está cumpliendo su misión, ya que ha adoptado una actitud pasiva ante los abusos de Aguas Andinas (…) Debo recordarle que el Estado de Chile le ha concesionado a esta empresa privada la producción y distribución de agua y la disposición de aguas servidas y que una gestión ineficaz puede significar la pérdida de dicha concesión”.

“Nos resulta del todo evidente que Aguas Andinas no ha realizado las inversiones comprometidas y que son fundamentales para que los problemas no se produzcan y, aún más grave, no cuenta con planes de control y mitigación de las emergencias, desconociendo la gravedad que estas circunstancias tienen para los habitantes de la comuna”, agregó.

White -que es profesor de biología formado en la Universidad Católica de Valparaíso- manifestó que “los múltiples reclamos de las vecinas y los vecinos por estos y otros problemas no han sido escuchados por parte de la empresa, razón por la cual exigimos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios se haga parte de inmediato de esta grave situación, poniendo atajo a los abusos”.

“Señor Superintendente, le exigimos que cumpla con su rol constitucional y obligue a Aguas Andinas a devolvernos la dignidad en un aspecto tan esencial como es contar con agua potable y disponer las aguas servidas de manera segura”, concluyó White.