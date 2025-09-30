«No quedará Salar de Atacama al 2060»: Aplican multa de casi $4 mil millones a minera Albemarle por sobre-extracción de salmuera para litio

Tras constatar 2 incumplimientos ambientales, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) decidió sancionar a la empresa minera Albemarle Ltda, titular del proyecto ‘EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama’, ubicado a unos 80 kilómetros al sur de la localidad de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, con una multa de 4.713 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a casi cuatro mil millones de pesos.

Según informaron desde la SMA en un comunicado, el proyecto de minería no metálica contempla la extracción de salmuera desde un campo de pozos con el objetivo de generar sales concentradas en litio mediante un proceso de evaporación solar en pozas. También incluye la extracción de agua subterránea desde 3 pozos del borde este del mismo Salar de Atacama.

«Este procedimiento sancionatorio tiene como origen una inspección ambiental a las instalaciones del proyecto ‘Planta Cloruro de Litio’; el examen de la información de los reportes de seguimiento ambiental cargados por el titular en el sistema de seguimiento de la SMA; y la revisión de los antecedentes remitidos por el titular en respuesta a los requerimientos de información despachados durante la investigación», señalaron en la entidad.

Así, sobre la base de estos antecedentes, la SMA formuló dos cargos en contra de la empresa en marzo de 2022: «El primer cargo imputado se sustenta en la extracción de un caudal medio anual de 452,3 L/s para el año operacional de octubre de 2019 a septiembre de 2020 por parte del titular de proyecto, excediendo el límite del caudal medio anual autorizado por la RCA N°21/2016», detalla el reporte.

En cuanto al segundo cargo, se indicó que la empresa «no dio cumplimiento a todas las medidas comprometidas en el PAT del Sector de Alerta Acuífero, en el mes de marzo del año 2021, lo que se manifiesta en: -No dar aviso a la SMA de su activación en el indicador BA-07. -No reducir en forma inmediata las extracciones de salmuera de su proyecto, para el periodo de febrero y marzo de 2021».

«Ambos cargos fueron clasificados como graves en la resolución sancionatoria», subrayaron desde la Superintendencia de Medioambiente. Revisa el informe completo aquí.

Una vez conocida la noticia, la científica Cristina Dorador advirtió que «no quedará Salar de Atacama al 2060».

«A pesar de sanciones previas y procesos judiciales, las empresas de litio siguen haciendo lo que quieren en el Salar de Atacama», manifestó la investigadora chilena, agregando: «4000 millones de pesos de multa por sobre extracción de salmuera, de agua. ¿Cuánto vale el salar? ¿Qué multa recupera lo perdido? ¿Quedará algo del Salar de Atacama el 2060?»

🔴 SMA aplica multa de 4.713 unidades tributarias anuales (UTA) a Albemarle por infracciones ambientales asociadas a sobre extracción de salmuera e incumplimientos asociados a su Plan de Alerta Temprana (PAT).



Más antecedentes en 📲https://t.co/kXgor6mAE0 pic.twitter.com/GOeXnGBHVf — Superintendencia del Medio Ambiente (@SMA_CL) September 30, 2025

No quedará Salar de Atacama al 2060

No quedará nada

Nada pic.twitter.com/rpEaWIsMoJ — Cristina Dorador Ortiz 🦩 (@criordor) September 30, 2025

A pesar de sanciones previas y procesos judiciales, las empresas de litio siguen haciendo lo que quieren en el Salar de Atacama. https://t.co/T1p62h0dIf — Cristina Dorador Ortiz 🦩 (@criordor) September 30, 2025

Sigue leyendo sobre este tema:

El Ciudadano