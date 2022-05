«No resuelve el problema de fondo»: Habilitación de vagones exclusivos para mujeres en el Metro no convence al ministro de Transportes

“Para serte súper franco, a mí no me gusta. Tengo dudas, la evidencia muestra de que no son muy efectivos, entre otras cosas, porque las mujeres que quedan en otros vagones dan una señal casi que al revés”, afirmó.