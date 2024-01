«No solo debemos trabajar contra la delincuencia, también tenemos que hacernos cargo del temor»: Ministra Tohá visitó programa de diputada Cariola

Esta semana se emitió un nuevo capítulo del programa de conversación de la diputada Karol Cariola –Y ahora qué?-, y en el cual estuvo de invitada la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

Entre los temas abordados en el espacio estuvo la seguridad, materia en la que la ministra Tohá se refirió a un aspecto poco comentado y analizado: el temor.

«Nosotros hemos hecho mucho en seguridad, pero la gente tiene temor. Y la gente hasta que no sienta que baja el temor, no va a sentir que está resuelto o que se está avanzando en el tema de seguridad. El temor no solo no ha bajado, ha seguido subiendo, entonces nosotros tenemos que ser empáticos con eso», planteó la secretaria de Estado en su intervención.

Consultada sobre por qué sigue subiendo el temor, la ministra respondió: «Este año hubo menos homicidios que el año anterior. Pueden ser menos, pero ahora tu vas y ves en las noticias el tipo de homicidio, sabes cómo fueron, sabes de cuerpos que los encuentran en tales condiciones, y eso te da un temor más grande que la cantidad».

«Es el tipo, la dinámica con que se cometen estos delitos, que es muy violenta, y eso es natural que de temor, entonces, yo lo entiendo, empatizo, y trato de decir que no solo debemos trabajar contra la delincuencia, también tenemos que hacernos cargo del temor», recalcó Tohá.

Respecto a la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno, la ministra del Interior dijo que «49 leyes (sobre seguridad) nunca se habían aprobado en menos 2 años. Nunca, desde el retorno a la democracia, ni cerca: nada parecido. Lo más parecido fue el gobierno de Lagos que en 6 años aprobó menos».

A ello agregó «un incremento de recursos que es histórico» y «estrategias, la estrategia en el norte, en el sur, la estrategia calles sin violencia, son todas estrategias nuevas que han ido dando buenos resultados».

Finalmente, la ministra recordó que dentro de los proyectos sobre seguridad que se tramitan en el Parlamento, «hay instituciones nuevas, que van a quedar para Chile: el ministerio de seguridad, la agencia de ciberseguridad, el sistema de inteligencia del Estado, el sistema de inteligencia económica, el servicio de atención de víctimas. Esas cinco instituciones son una reforma del Estado gigantesca en materia de seguridad», enfatizó.

Mira el programa completo a continuación:

Sigue leyendo: