«No solo ella debe ir a la cárcel (…) todos sus colaboradores»: Recuerdan cuando Ripamonti emplazó a Poduje por vínculos con Reginato

En octubre de 2024, el equipo de investigación de El Ciudadano tuvo acceso al contrato firmado entre Iván Poduje y la administración de Reginato, para realizar un proyecto que "transformaría" el estero Marga Marga en un eje urbano de Viña del Mar. Pero, la iniciativa finalmente nunca se concretó, costándole al Estado más de 3 millones de dólares.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Tras la designación de Iván Poduje como ministro de Vivienda del gobierno de Kast, en las redes sociales comenzaron a circular de inmediato diversas noticias y videos relacionados con los «antecedentes políticos» que trae consigo el excandidato a alcalde por Viña del Mar.

Precisamente, uno de los videos más compartidos corresponde a un extracto de un debate radial de 2024, en el marco de la campaña por la alcaldía de la ciudad jardín, donde la actual alcaldesa Macarena Ripamonti criticó a su entonces contrincante Poduje por sus vínculos con Virginia Reginato.

«Creo que no solamente ella (Reginato) debe ir a la cárcel, sino todos sus colaboradores, y en esta mesa tenemos a alguien que fue pagado por Virginia Reginato: Iván Poduje», afirmó la jefa comunal viñamarina ante la consulta del moderador del debate.

En el video, Ripamonti explica que «conseguimos una investigación que nos ha permitido tener un informe de la Policía de Investigaciones que concluye diciendo que esto no puede ser otra cosa que fraude al fisco».

Luego, la jefa comunal recordó que con eso, «logramos que Virginia Reginato fuera condenada por un tribunal por notable abandono de deberes, particularmente por el manejo irregular de dineros, y ganamos (…) porque justamente obligamos a la Fiscalía a formalizar por los casos de corrupción».

Mira el registro a continuación (video Radio Biobío Valparaíso):

Los «antecedentes políticos» de Poduje

En octubre de 2024, el equipo de investigación de El Ciudadano tuvo acceso al contrato firmado entre Iván Poduje y la administración de Reginato -del 22 de agosto de 2007-, el que tenía como propósito pactar una consultoría entre la empresa del arquitecto (Atisba) y el municipio, en el contexto de la «Modificación Proyecto Margamar Plan Maestro de Urbanismo y Modelo de Negocio Sector Feria».

El proyecto, denominado «Margamar» iba -según Poduje- a transformar el estero Marga Marga en un eje urbano para Viña del Mar, pero terminó siendo un fracaso que nunca se concretó, costándole al Estado más de 3 millones de dólares. Lee a continuación los reportajes publicados por El Ciudadano acerca de este tema:

«Margamar»: El proyecto de Iván Poduje en la gestión de Reginato y que dejó millonarias pérdidas en Viña del Mar

El millonario contrato que firmó Iván Poduje con la gestión de Reginato para asesoría en Viña del Mar

Iván Poduje y sus vínculos con funcionarios de Virginia Reginato

El Ciudadano

