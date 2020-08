«No vamos a permitir el retorno a clases este año»: Mesa Amplia de Educación llama a Piñera a «proteger la vida de las niñas y niños»

Vía Sindical / En estado de alerta y preocupación se encuentran distintos trabajadores, gremios y organizaciones del sector educacional, ante un eventual regreso a clases, el que si bien hasta ahora no es una realidad, sí es una intención constante que han manifestado las autoridades de Gobierno.

Debido a esto, la Comisión de Educación Inicial de la Mesa Amplia de Educación, manifestó su rechazo a este retorno que podría darse en el contexto del plan «Paso a Paso» del Gobierno. Según la agrupación, deben darse condiciones específicas para que se pueda dar un retorno seguro, y hoy en día se está lejos de eso.

Sandra López, dirigenta gremial de Aprojunji Región Metropolitana, dijo a Sindical que para que los más pequeños vuelvan a clases deben tenerse en cuenta consideraciones particulares: «Un retorno debe darse con condiciones sanitarias en específico y además se tiene que dar cuando efectivamente bajen la cantidad de contagios, exista la probabilidad de una vacuna, y se tenga certeza que los niños, niñas, trabajadoras y trabajadores, y sus familias, no se van a contagiar».

La dirigenta agregó que un punto fundamental «tiene que ver con el traslado de las trabajadoras, los niños y sus familias. Mientras no estén esas condiciones, no se puede pretender tener un retorno a las salas cunas, jardines infantiles, niveles transitorios. Acá se debe proteger la vida de las niñas y los niños».

La representante de Aprojunji dijo además que en lo práctico, es complicado regresar a clases, ya que comenta, por ejemplo, que pedirle a un niño que no se acerque a otro es casi imposible. Incluso el trabajo de las parvularias se hace esencialmente en cercanía al contener a un pequeño y todo el apego que se requiere para ello.

Por eso, López es categórica al señalar que «los trabajadores de la educación no vamos a permitir el retorno a clases este año. Este año no se puede retornar de forma segura, por eso decimos no al retorno inseguro en el 2020».

«No entendemos que es lo que hay detrás del Gobierno para exponer a nuestros niños a un posible contagio, con todas las consecuencias que esto significa. Hay antecedentes al respecto, que cuando se vuelve a la normalidad con niñas y niños, la cantidad de contagios aumentan. El que un niño salga de su casa significa toda una logística, no es solamente el niño que se desplaza, es su familia, hay toda una red», indicó la educadora.

Finalmente, desde la Mesa Amplia de Educación acusaron que el Ejecutivo no los ha hecho parte de ninguna reunión o mesa de trabajo donde puedan dar su visión sobre el posible retorno a clases, siendo el «Paso a Paso» un plan hecho solamente desde la mirada del Gobierno.