Región del Maule

«No vamos a permitir que destruyan nuestro mar»: Comunidad de Loanco en alerta ante llegada de 2 megaproyectos energéticos

"Venir a destruir este parque natural es algo que nosotros no vamos a permitir nunca. No es solo energía, es la destrucción de un ecosistema virgen y el fin de la pesca artesanal en la zona", alertó Narciso Moraga, pescador de la zona, al medio regional Espigon.cl.

Autor: Absalón Opazo
Un reporte de la revista digital Espigon.cl, reveló el complejo panorama que se vive por estos días en la caleta de Loanco, ubicada en la región del Maule, entre las comunas de Constitución y Pelluhue.

Según consignó el citado medio regional, Narciso Moraga, pescador de la zona, alzó la voz frente a la amenaza de 2 megaproyectos de energía: el parque eólico marino ‘Ardenna’ y el terrestre ‘Viento Pacífico Verde’.

«En este testimonio exclusivo, Narciso nos explica desde Punta la Vieja por qué la comunidad se opone tajantemente», se lee en la publicación.

De acuerdo a las comunidades, la iniciativa ‘Ardenna’ pretende instalarse justo sobre las zonas de desove y los caladeros históricos de pesca, poniendo en riesgo el sustento de cientos de familias.

Por su parte, el parque ‘Viento Pacífico Verde’ amenaza el equilibrio de la Laguna Reloca, un santuario vital para aves migratorias, puntualiza el reporte de Espigon.cl.

Loanco, región del Maule (Foto: Facebook Loanco)
Material gráfico distribuido por la comunidad en defensa de su patrimonio natural.

Seguiremos informando.

