¿Nueva derrota para Piñera?: TC se inclinaría por rechazar requerimiento contra Tercer Retiro aprobado en el Congreso

El Tribunal Constitucional (TC) revisa este martes la admisibilidad del requerimiento que presentó el presidente Sebastián Piñera contra el proyecto de tercer retiro de los fondos de pensiones aprobado con amplía mayoría en el Congreso.

Pese a los llamados transversales en el mundo político, y el clamor de la ciudadanía, el Mandatario mantuvo su decisión de recurrir contra la iniciativa y el domingo además anunció su propio proyecto que contempla una inyección millonaria de recursos públicos a las AFP.

Sin embargo, según consignó diario La Tercera, en el TC existirían dudas sobre si se aceptará la admisibilidad del requerimiento, pues en el interior del tribunal reparan en que es primera vez en que deben dirimir respecto a un proyecto que ya fue despachado a ley por el Congreso.

En el seno del TC se ha planteado, que el Ejecutivo tardó demasiado en presentar el requerimiento de inconstitucionalidad, pues según la Constitución, se puede acudir a esta instancia mientras el proyecto está en trámite y hasta cinco días después de su despacho.

Aunque el proyecto fue despachado del Congreso el 23 de abril, el Gobierno presentó el requerimiento dos días antes, por lo que este escenario puede ser discutible.



“Puede ser interpretable si aún se está a tiempo… o una salida impecable”, comentó una fuente, citada por el mencionado diario.

Asimismo, plantea que al no quedar trámites legislativos pendientes como en el requerimiento presentado en noviembre contra el segundo retiro, la estrategia del Gobierno de frenar el nuevo retiro podría sufrir un revés.

Cabe recordar que en el fallo anterior, al menos tres jueces plantearon en su voto de rechazo a la admisibilidad, que “el proyecto fue acogido por la Cámara y desechado por el Senado, estando pendiente que se establezca una comisión mixta para resolver las discrepancias. El Senado le introdujo enmiendas, por lo que el texto que despachó ya no es el mismo que el requerimiento reprocha”.

Además, otro de los jueces que rechazó la admisibilidad del recurso presentado por el Gobierno en noviembre pasado, José Ignacio Vásquez, cuestionó que el presidente Sebastián Piñera no haya acudido al TC por el primer retiro y que lo haya hecho por el segundo, y tras presentar una iniciativa paralela.



“Teniendo presente que actualmente no existe una cuestión de constitucionalidad entre los poderes colegisladores, que valide los fundamentos jurídicos de la pretensión de la requirente, para este magistrado se hace inviable que este tribunal pueda pronunciarse sobre un asunto meramente hipotético”,indicó en su voto.

«Todos podrían tener un voto distinto»

El ministro del TC, Iván Aróstica, señaló este martes que todos los integrantes de este tribunal «podrían tener un voto distinto« sobre el proyecto del tercer retiro de fondos previsionales, que el Gobierno busca que sea declarado inconstitucional por el tribunal.

«Han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y hoy… Todos podrían tener un voto distinto, hay muchos antecedentes que considerar», afirmó el ex presidente del TC sobre las diferencias con la inconstitucionalidad que declaró el organismo en el segundo retiro del 10%, que fue impulsado por parlamentarios a finales del año pasado y finalmente fue reemplazado por un proyecto del Gobierno.

«Hay que ver si las partes se están haciendo cargo de todo lo que dijo el Tribunal Constitucional, ya que han habido leyes de por medio», dijo citado por Radio Cooperativa.

«Todos los ministros van a abocarse no a repetir lo que dijimos el 30, no tiene sentido eso. Si alguien cree que nosotros vamos a calcar eso, no es así», puntualizó Aróstica.

Sobre cuáles podrían ser esos antecedentes, el ministro Aróstica destacó que “está el mismo fallo del Tribunal donde se hicieron una serie de recomendaciones a las partes, es necesario ver si eso se está cumpliendo”.

Sigue leyendo: [VIDEO] Iván Aróstica desliza cambio en los votos en el Tribunal Constitucional y respalda denuncias de funcionarios contra María Luisa Brahm

Respecto del análisis del requerimiento presentado por el gobierno, el ministro Iván Aróstica recalcó que “hay cambios importantes no solo en situaciones fácticas, también se han agravado las medidas de salubridad, hay resoluciones, leyes y la propia sentencia del TC que no solo tuvo una parte resolutiva sino que hay todo un argumento que llamó a las partes a legislar en cierto sentido”.

Acerca del argumento presentado por el gobierno respecto de la potestad de legislar en ciertas materias, el ministro Aróstica recordó que en el fallo anterior no se dirimió respecto de las competencias “el punto central no es quién hace la ley, el punto central es qué tiene que hacerse para solucionar los problemas de la gente”

El ministro Iván Aróstica también se refirió a la situación interna del TC y recalcó que “la ciudadanía tiene que hacer un distingo, sé que es difícil pero una cosa son los asuntos administrativos del Tribunal, las diferencias, los sumarios, que le hacen bien a una institución y muy distinto es la labor jurisdiccional del Tribunal“.

El ex líder del TC acotó que «nosotros, como todo ciudadano, sentimos y somos empáticos con la situación de la ciudadanía. Lamentablemente no nos corresponde a nosotros, en nuestra sentencia, hacernos cargo de eso. Efectivamente es una cuestión de hecho muy relevante pero nosotros vamos a ver las cuestiones de derecho nuevas, que han ocurrido entre el 30 de diciembre y el día de hoy y hay factores bien importantes”, declaró.

Destacó que el Tribunal Constitucional está preparado para las presiones que hoy se ejercen sobre la institución, lo que fue llamado por él como de “máxima polarización”.

“Hay un problema de fondo, la prohibición que se ha establecido, han ido subiendo el grado de intensidad, hay personas que tenían un proyecto de vida, muchas situaciones que afrontar económicamente, pareciera que la ayuda de los poderes del Estado no está llegando en la proporción necesaria”, dijo Aróstica.

Fecha estimada para la resolución

Iván Aróstica también explicó que este martes lo que se resolverá es si el requerimiento cumple con los requisitos que establece la Constitución y la ley, y si esto es aprobado, entregó una fecha estimada para la resolución del Tribunal Constitucional.

«Hoy o el jueves se resuelve» indicó el ministro y precisó que «si es que llega al pleno» se podrá entregar el fallo entre el 4 y el 6 de mayo.

Inhabilitación de María Luisa Brahm

El ministro Aróstica confirmó además que este martes se verá además la situación de la presidenta del TC, María Luisa Brahm, luego de que con la firma de 57 parlamentarios de oposición el fin de semana fuera presentado ante el tribunal un escrito para inhabilitar en la votación del tercer retiro del 10% de los fondos en las AFP a la presidenta del órgano jurisdiccional.

Este requerimiento de inhabilidad fue promovido por el senador independiente, Carlos Bianchi, junto con los senadores Adriana Muñoz, Ximena Ordenes, Loreto Carvajal, Isabel Allende, Álvaro Elizalde, Alejandro Guillier, Guido Girardi, Juan Pablo Letelier, Juan Ignacio Latorre, Jorge Soria, Alejandro Navarro, y Jaime Quintana.

Los parlamentarios ponen en duda la imparcialidad de Brahm debido a sus conexiones con Sebastián Piñera, por lo que su voto clave puede inclinar la balanza hacia los intereses del Gobierno de declarar la iniciativa como inconstitucional, lo que tendría insospechadas consecuencias, dada la histórica crisis social y sanitaria que viven las comunidades ciudadanas.

Sigue leyendo: 57 parlamentarios firman requerimiento para inhabilitar a presidenta del TC, María Luisa Brahm, y que no pueda votar el tercer retiro

Estos temores están fundamentados en el hecho de que durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) Brahm fue su jefa de asesores, lo que la convirtió en la «mujer más poderosa» del segundo piso de La Moneda –concepto para referirse a los asesores más influyentes del presidente– y una de las colaboradoras más cercanas del economista.

Te interea leer: Todo lo que tiene que saber de María Luisa Brahm, la operadora política cuyo voto dirimente podría bloquear el tercer retiro

Incluso, en 2013 el propio Piñera la designó como ministra del TC en 2013 y con seis votos a favor, tres en contra y una abstención fue elegida en agosto de 2019 presidenta del mismo.+

Brahm fue el voto dirimente que inclinó la balanza a favor del gobierno cuando éste presentó un requerimiento similar contra el proyecto del segundo retiro del 10%.

Cuarto retiro

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, se refirió al proyecto presentado por el Gobierno como un cuarto retiro y no un “tercer retiro paralelo”, pues en caso de que el TC rechace el requerimiento del Ejecutivo, podría ser promulgado.

“El Gobierno ha comunicado a la opinión publica que no dictará el proyecto de tercer retiro. En cambio, presentará un cuarto proyecto al parlamento durante esta semana. La salida pasa porque el presidente retire el requerimiento al TC”, dijo la senadora.

Sin embargo, cabe recordar que en caso de que el TC falle en contra del Gobierno, un Piñera derrotado aún podría presentar un veto presidencial para bloquear el proyecto de tercer retiro de los fondos previsionales.

De acuerdo a la legislación chilena, el “veto presidencial” somete un proyecto nuevamente a votación, donde requerirá la aprobación de los dos tercios de ambas cámaras para convertirse en ley.