Operación Huracán: Abogada de comuneros acusa «nula seriedad» de la Justicia, tras nuevo receso de audiencia de preparación de juicio oral

El Juzgado de Garantía de Temuco acogió como válida la excusa de la ausencia del abogado defensor de uno de los funcionarios acusados para reagendar la audiencia de preparación del juicio oral por la fallida Operación Huracán, que está desde enero de 2018 en la Justicia.

La medida fue aplicada por la jueza de Garantía de Temuco, Marcia Castillo Monjes, al reaunudarse este lunes la referida audiencia que ya había entrado en receso la semana pasada por problemas de conexión a Internet para su desarrollo.

No obstante, hora la jueza acogió la presentación del abogado defensor penal privado, Javier Jara Müller, quien se excusó de no poder estar presente en la cita, al no contar con una conectividad segura y permanente a Internet por encontrarse fuera de Chile. De este modo, se reagendó el reinicio de la audiencia para el viernes 18 de marzo, consignó BioBío Chile.

Al respecto, la abogada querellante en este caso, Karina Riquelme, quien representa a parte de los comuneros mapuche que estuvieron en prisión a causa de la Operación Huracán, lamentó la decisión asumida por el Juzgado de Garantía de Temucola y acusó nula seriedad en el caso por parte de la Justicia.

«Lo que se evidencia aquí es la nula seriedad por parte de la institucionalidad respecto de hechos que afectan la fe pública», dijo

«Todos sabemos de dónde nace este caso y la cantidad de tiempo que llevan las víctimas buscando justicia y en esa misma cantidad de tiempo han existido nuevas persecuciones, no solamente en contra de ellos sino también de los menores de ead que en su momento fueron imputados por la Unidad de Inteligencia Policial», destacó Riquelme a Radio Biobío.

Asimismo, en su cuenta en Twitter publicó un mensaje condenando el retraso en la preparación de juicio oral en contra de 11 carabineros dados de baja y un exasesor informático por la «Operación Huracán«.

«Hoy en Huracán, nuevamente defensor de Patricio Marín Lazo no llega a audiencia. Más de un año llevamos en simulación de preparación de juicio .Al parecer a todos les acomoda que no se declare en juicio lo que pasó, con la aquíescencia del poder judicial no hay acceso a justicia», expresó la abogada.

Cabe recordar que ños funcionarios están imputados por el Ministerio Público como autores de los delitos consumados de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad en la custodia de documentos, violación de secretos, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros.

Dichos ilícitos los habrían perpetrado como integrantes de la extinta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE).

El tribunal será el encargado de resolver qué testigos, peritos, documentos y medios de prueba llegarán al juicio oral, tras revisar la acusación fiscal y las acusaciones de los querellantes: Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Consejo de de defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos y de las familias de las víctimas.

Los funcionarios de Carabineros imputados en esta causa y dados de baja son: Gonzalo Blu Rodríguez, Patricio Marín Lazo, Leonardo Osses Sandoval, Marcelo Teuber Muñoz, Manuel Riquelme Mardones, Cristián Pérez Mancilla, Manuel Cavieres González, Marcos Sanhueza Córdova, Darwin Vásquez Sepúlveda, Marvin Marín Maluenda, Héctor Olave Venegas y el civil Álex Smith Leay.

Información recogida por La Tercera indica que la jueza Castillo leyó cuáles son las penas solicitadas por las partes acusadoras, que van desde 3 años de presidio menor en grado medio, hasta los 12 años de presidio mayor en grado máximo por cada uno de los acusados en los distintos ilícitos que se les atribuyen.

La «Operación Huracán» fue un operativo de investigación policial iniciado en 2017 por Carabineros de Chile, que condujo a la incriminación de ocho comuneros mapuche que, supuestamente, estaban involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de la nación.

Un año después, el Ministerio Público informó que había descubierto que Carabineros habría manipulado las pruebas, mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares, por lo que abrió una investigación contra la policía