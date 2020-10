Oposición presenta proyecto para evitar que autoridades de Gobierno se postulen en la Convención Constitucional

Este miércoles 28 de octubre, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para impedir que autoridades de Gobierno, como ministros o subsecretarios, y del Parlamento puedan postularse a cargos de la Convención Constitucional que redactará la nueva carta fundamental.

Los representantes de Revolución Democrática (RD), Natalia Castilla y Jorge Brito, a través de la iniciativa buscan modificar el artículo 132 de la actual Constitución para limitar a autoridades que hayan ejercido sus labores entre el 25 de octubre de 2020 y el 11 de abril de 2021.

Castillo manifestó que “el pueblo dijo fuerte y claro que la nueva Constitución no la pueden escribir los mismos de siempre. Se requiere que representantes y autoridades sean parte de la solución y no del problema. Si alguno de los que hoy están en alguno de estos cargos tiene esta intención, no entendieron nada de lo que pasó (…) el domingo pasado, cuando el porcentaje fue categórico en señalar que no querían una convención mixta”.

En este contexto, Brito señaló: “los pillos de siempre están intentando torcer la voluntad mayoritaria de Chile, porque intentan salir del Congreso para postularse a la Convención Constitucional, cuando el domingo recién pasado el 80 % del país dijo que no quería a los parlamentarios redactando la nueva Constitución. Nosotros queremos de esta forma cerrarle la puerta a cualquier intento por parte de los mismos de siempre de perpetuarse en el poder”.

Foto: web/referencial.

La propuesta ya cuenta con las firmas de los diputados Camila Rojas, Camila Vallejo, Daniela Cicardini, Alejandra Sepulveda, Catalina Pérez, Iván Flores, Pablo Vidal y Claudia Mix, a parte de los parlamentarios de Revolución Democrática.

La iniciativa de excluir a las autoridades de Gobierno para la convención, surge tras las declaraciones del ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien indicó que existen autoridades del Ejecutivo con intenciones de ser ser miembros del órgano.

Fuentes: El Mostrador/ La Tercera.