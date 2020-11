Organizaciones de chilenos en el exterior entregaron carta en La Moneda en la que exigen un distrito para participar en la Convención Constitucional

Este viernes se hizo entrega de una carta en el Palacio de la Moneda dirigida al presidente Sebastián Piñera, firmada por más de 80 organizaciones de chilenos y chilenas en el extranjero, en la que le emplazan a poner urgencia al proyecto de Ley para la Creación del Distrito Electoral Internacional.

El objetivos es que todos los nacionales puedan votar y postular a la Convención Constitucional abocada a la redacción de la nueva carta fundamental.

“Las agrupaciones que firman esta carta, le escribimos para solicitar su respaldo al proyecto de ley – ingresado por un grupo amplio y transversal de diputados y diputadas – que modifica la Constitución Política de la República para crear distritos electorales en el extranjero (Boletín N. 13813-07). El objetivo es que los chilenos y las chilenas residentes en el exterior, podamos votar y postular a la Convención Constitucional, cuyos integrantes serán elegidos democráticamente en abril próximo”, indicaron en el texto.

El documento celebra el derecho que las comunidades chilenas residentes en el extranjero obtuvieron a partir de 2016 para participar en elecciones presidenciales y plebiscitos nacionales, al tiempo que lamenta la exclusión en el proceso de elección de los representantes en la Convención que redactará la nueva Constitución.

Plantaron que “esta exclusión no se sustenta en ninguna prohibición expresa” y que existen “muchos preceptos, contenidos en diversos tratados de derechos humanos, que refuerzan la importancia de nuestra representación, que no caduca por el hecho de vivir fuera del territorio nacional.”.

“No legislar para que los chilenos y las chilenas en el exterior puedan votar en la elección de constituyentes, significa restringir en forma importante un derecho democrático esencial, de gran relevancia para el futuro de nuestra nación”, aseguraron.

En la misiva recordaron que de acuerdo con el registro realizado por INE-DICOEX en 2017, cerca del 5,5% de la población chilena habita en el

extranjero, al haber emigrado en la “búsqueda de oportunidades laborales, para realizar estudios universitarios, por negocios u otros motivos”.

“Esta diversidad de personas, con múltiples deseos y visiones políticas,

poseen intereses particulares que son consustanciales al hecho de vivir fuera del país. Se suman a estos los chilenos y chilenas de segunda generación, muchos de los cuales mantienen, tal como sus progenitores, un importante vínculo con la realidad chilena“, expresaron los integrantes de las organizaciones de chilenos y chilenas en el extranjero.

“A pesar de no vivir en el país, interactuamos continuamente con él y experimentamos las consecuencias de eventos que se suceden en Chile. Por solo nombrar un par de ejemplos, nos afecta cuando Chile firma un tratado con nuestro país de residencia extranjera o firma convenios que permiten el traspaso de fondos previsionales o la convalidación de estudios entre un país y otro. A pesar de ello, al no tener representación, no podemos elegir a quienes toman decisiones fundamentales que nos afectan directamente. A pesar de ser ciudadanos, vemos limitado el ejercicio de nuestros derechos políticos por el solo hecho de estar residiendo en el extranjero – ya sea en forma temporal o continua. Por todo esto, es imperioso y esencial para nuestra vida republicana la creación de delegados internacionales capaces de representar, en forma cabal, nuestros puntos de vistas“, plantearon.

En la carta ratificaron que existe un vacío de representación que Piñera, como presidente, “puede contribuir a solucionar”.

Asimismo, reiteraron su deseo de participar en el futuro del país, “votando tanto en los plebiscitos de entrada y de salida como en la elección de constituyentes para redactar una nueva constitución, lo que representa una oportunidad única para que Chile sea líder en la región y esté a la altura de los desafíos y oportunidades que se presentan en un mundo diverso marcado por la globalización”.



También solicitaron a Piñera que instruya al Ministerio de Relaciones Exteriores para que facilite la votación de los chilenos residentes en exterior y se refirieron al caso del plebiscito del pasado 25 de octubre, en el que muchos de estos ciudadanos no pudieron ejercer el derecho a voto por la imposibilidad de desplazamiento debido a la pandemia.

“Es muy probable que dichas restricciones continúen durante el ciclo electoral 2021-2022, por lo que es urgente dar una solución para que los chilenos en el exterior podamos ejercer nuestro voto sin la necesidad de

viajar – muchas veces largas horas – a un consulado”, plantearon.



“Al escuchar el llamado de los chilenos y chilenas en el exterior, se cataliza el real y genuino interés de una ciudadanía que se caracteriza por su voluntad de colaboración, innovación y emprendimiento, así como por su

interés por promover el desarrollo de Chile como país. Al votar a favor de esta reforma constitucional, gana Chile, gana la democracia“, concluyeron.

Agrupaciones adherentes:

Comité Internacional Chile Somos Todos Comando Que Chile Decida Extranjero Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos Corporación Fraternidad Pensamientos y Praxis por Chile Red Feminista Chilenxs Migrantes Bloque de chilenos y chilenas en el exterior de Unidad Social Territorio Internacional Convergencia Social Iniciativa Distrito Extranjero Constituyente Red Chile Despertó Internacional Chile Solidarity Network Asociación Civil P.A.C.A San Luis Argentina Centro Cultural Violeta Parra San Luis Argentina Centro Chileno Gabriela Mistral de Villa Mercedes, San Luis Argentina Agrupación Solidaria MARCHAR (Movimiento Autoconvocado de Residentes Chilenos en Argentina) Comité Unitario Nueva Constitución Francia Colectivo Asamblea Constituyente Chile – Francia Asociación Esperanza Latina – Francia Asamblea Solidarité Chili France Asociación: France Chili Aquitaine Bordeaux, Francia Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili en France Asociación Orly-Chili Solidarité Francia Association Franco-chilienne Loiret Asociación France-Chili Aquitaine – Francia Asociación Orly-Chili – Francia Collectif pour les Droits de L’Homme au Chili -France Fédération d’Associations chiliennes en France (FEDACH) Apruebo Chile Digno París Asociación Pablo Neruda de París Asociación Esperanza Latina Chile, Paris Partido Igualdad París Asociación Chile Amistad Salvador Allende – Alemania Asociación Cultural Gabriela Mistral -Alemania Comité Interciudades Alemania (CINTA) Asociación cultural Violeta Parra de Berlín Asociación Cultural Gabriela Mistral e.V. Berlin Asociación Chile – Freundschaftsgesellschaft Salvador e. V. Berlín Cabildo Berlín Asamblea Abierta Chile Despertó Hamburgo Cabildo Abierto de Bremen Cabildo Ruhr Chilenos Baja Sajonia (ChiBaSa), Alemania Casa Chile de Alicante , España Casa Chile de Valencia, España Asociación Violeta Parra de chilenos y chilenas en Madrid Asamblea Chile Despertó Barcelona Colectivo Artístico 18/10 New York City Asamblea Popular de Chile en Nueva York Comité de Solidaridad con Chile de Génova Italia Chile Despertó Italia El Caleuche, Asociación italo-chilena Chile Despertó Roma Alpiandes, asociación cultural Italo-Chilena de Milán Comité de Solidaridad con Chile en Génova-Italia Centro Cultural Chile- Bélgica Colectivo Asamblea Constituyente Chile-Bélgica Colectivo Zudaka -Bélgica La Roja – Bélgica Las Insumisos – Bélgica Mini Foot Chili- Bélgica Tercera y Segunda Generación de chilenos en Lieja – Bélgica Comité Chile Somos Todos Montreal, Canadá Chilean Canadian Cultural Society Casa Salvador Allende-Toronto Escuela Pioneros de la Paz- Toronto Grupo Cultural Víctor Jara-Toronto Asociación CoChiTi Lugano – Suiza Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra -Suiza Associazione Allende Vive Ticino Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra Chile Somos Todos NSW, Australia Comité solidario Australia – Chile CreArte – Australia Comité Yo Apruebo Sydney Agrupacion Pablo Neruda, Sydney Monumento Salvador Allende Sydney incorporated Chile Despertó Melbourne Chile somos todos Melbourne Chile Woke Up, Brisbane, Australia Latinos por la democracia – Perth, Australia Asociación Cultural Violeta Parra – Noruega Asociación cultural Violeta Parra de Oslo Colectivo de Unidad Democratica (CUD) Londres Asamblea Chilena de Londres Inglaterra Asamblea Feminista de chilenas en Ciudad de México Asamblea de chilenxs movilizadxs en Ciudad de México Asociación Chilenos Somos Todos Escania Suecia Colectivo Asamblea Constituyente Chile, Bruselas Asamblea Chile Despertó Viena Chile Despertó Holanda