Organizaciones sindicales del sector educación convocan a paro en rechazo al retorno de las clases presenciales

Más de 500 mil trabajadores del área de educación cesarán sus funciones por 48 horas, para los días 20 y 21 de agosto, en repudio a la decisión del Ministerio de Educación de endosar a los alcaldes la responsabilidad de la reapertura de jardines infantiles, colegios y universidades, para retomar las clases presenciales.

Desde la Secretaria de Educación de la CUT, su encargada Johana Salinas, declaró al portal Sindical que más de 17 organizaciones representantes de la educación inicial, básica, media y universitaria se unieron para resguardar la salud de los niños, adolescentes y jóvenes, y también de los trabajadores, ante la inminente vuelta a clases.

“No están las condiciones. Hay riesgo de contagio masivo. No hemos superado la pandemia, estamos como noveno país en el mundo respecto a los contagios y con más de 10 mil muertos. Esto es asumir un riesgo muy alto para las familias y los trabajadores”, señaló Salinas.

La dirigenta agregó que el Ministerio de Educación delegó en las municipalidades la decisión de volver a clases presenciales, y por eso decidieron enviar un carta a todos los alcaldes del país: “Solicitamos su intervención y apoyo frente a cualquier acción de la autoridad central que tenga por objeto un retorno a clases presenciales sin que antes existan plenas garantías de seguridad para nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, trabajadoras, trabajadores y comunidad escolar en general, condiciones que, lamentablemente, no existen para un retorno seguro este año 2020”, señala la misiva.

En ese sentido, Salinas insiste que no se trata de sólo «dar mascarillas» o de la cantidad de alcohol gel y cloro que se use: “Va más allá, ya que no hay condiciones en la infraestructura, no está la capacidad de la higienización, el lavado de manos reiterado, todos sabemos la deficiencia que hay en los baños de los colegios públicos, y también que hay hacinamiento en las salas de clases, con 45 alumnos, y 32 en la educación inicial, donde además hay que mudar y cambiar de ropa a los más pequeños. Se anuncia una reapertura sin ningún presupuesto para mejoras y ningún diálogo con los trabajadores del sector. Se nos invisibiliza”, manifestó la representante sindical.

En la misma línea, la carta enviada a los alcaldes recuerda que “todos los convenios internacionales acordados sobre los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, obligan a garantizar el derecho de la vida y los derechos fundamentales, y por su parte, el Código del Trabajo, garantiza el derecho a la vida de los trabajadores/as, por lo que resulta indispensable que en tiempos de crisis se reafirme la obligación del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos fundamentales de toda la población”.

La Secretaría de Educación de la CUT está integrada por los sindicatos de la Fundación Integra, SINDIDOS, SINATI, AJUNJI, MOVIMIENTO VTF, CONFEDERACION NACIONAL VTF CHILE, CONFEMUCH, AEFEN, FAUECH, FENAFUCH, CONATUCH, FENAPTUECH, FENATRACOM, FENASICOM, CONFUCEM, FENTUECH, y ANTUE, organizaciones que, finalmente, dieron a conocer sus exigencias al Mineduc:

Convocar ahora a una amplia Comisión Nacional de Revisión del Curriculum, que incluya a los y las docentes de distintos ciclos y modalidades, que haga propuestas para el presente y el próximo año, en base a integración de contenidos curriculares y aprendizajes nucleares. Resolver ahora la promoción automática por el presente año a todo el sistema escolar, dando la posibilidad, a quienes así lo estimen, de repetir el próximo año el cuarto medio. Resolver con urgencia en toda la Educación Superior, la elaboración desde ya de planes, acreditables, de abordaje de diferencias de entrada de estudiantes y/o propedéuticos para primer y segundo año siguiente, en todas las carreras, para la generación que ingrese el próximo año. Resolver ahora que no se vuelve a clases presenciales por el presente año. Esto último contribuiría a orientar de mejor modo el desarrollo curricular como la actividad a distancia docente y escolar, hasta fin de año. El ministerio debiera asegurar, que todos y todas las docentes, como los y las estudiantes cuenten con medios tecnológicos para su desarrollo profesional y pedagógico, en tanto dure la pandemia. Estamos a tres meses de terminar el año escolar lectivo, y ya es posible prever que no hay condiciones seguras para el retorno presencial a clases. Conformar una mesa nacional permanente Mineduc-Trabajadores de la Educación, que coordine las medidas a implementar en condiciones de pandemia.

“Lo primero que se suspendió con motivo de la Pandemia fueron las clases presenciales y debe ser lo último en retomar”, concluyeron los sindicatos.