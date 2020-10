Organizaciones sindicales solidarizan con funcionarios del Minsal tras destape de irregularidades en administración de la pandemia

La ANEF, la Asociación de Funcionarios/as del Ministerio de Salud (AFUMINSAL), junto a organizaciones sindicales del sector, expresaron este martes su solidaridad con la profesional del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, y con todos los trabajadores y trabajadoras de la Salud que han denunciado la manipulación de datos e información en el manejo de la pandemia del Covid-19.

«Frente a la gravedad de los hechos denunciados en el manejo de los datos en periodo de pandemia por el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y las consecuencias de esa manipulación, los funcionarios no podemos callar la verdad, no solo por la obligación que nos impone las normas de probidad y transparencia, sino porque es un imperativo ético y una consecuencia con nuestro compromiso con la Salud Pública en nuestro país», expresaron en una declaración pública leída en el frontis del Minsal.

Los/as dirigentes exigieron al actual ministro de Salud, Enrique Paris, que se entregue toda la información sobre la administración del coronavirus y que se respete la Ley 20.205, norma que protege al funcionario/a que denuncia irregularidades y faltas al principio de la probidad.

Al respecto, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, entregó el respaldo de la Agrupación a la AFUMINSAL, a los sindicatos, y a los trabajadores y trabajadoras de la Salud.

Además, señaló que la Asociación ha logrado visibilizar tres puntos claves: Que toda investigación debe ser objetiva y sin amenazas a los funcionarios públicos; que han reforzado la Acusación Constitucional al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a modo de dar a conocer las deficiencias en el diseño de la política pública para enfrentar la pandemia; y por último que están defendiendo un presupuesto que permita atender las necesidades de la ciudadanía en materias sanitarias.

«También queremos relevar la defensa de la función pública y del empleo. No puede ser que hoy estén amenazados sus puestos de trabajo en plena pandemia. Nosotros entendemos que ningún funcionario de la Salud puede perder el empleo en este contexto», cerró Pérez Debelli.

