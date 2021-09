Organizaciones y comunidades de Valparaíso se manifestaron en defensa del medioambiente, los territorios y la vida digna

Por Guillermo Correa Camiroaga, desde Valparaíso

La depredación del medio ambiente y la destrucción de los ecosistemas es una de las características fundamentales del modelo extractivista del sistema de dominación capitalista en que nos encontramos. A lo largo de todo nuestro país las denominadas “zonas de sacrifico” se multiplican y nuestra región no es ajena a este atentado en contra de la vida.

Precisamente por esta desastrosa y delicada situación en que nos encontramos en nuestra región, numerosas organizaciones sociales y ambientales, colectivos y asambleas territoriales, como asimismo organizaciones de pueblos originarios, realizaron el viernes 23 de septiembre una movilización en Valparaíso, con una marcha que se inició pasada las 16 horas y que se desplazó desde Plaza Sotomayor hasta la Plaza del Pueblo Salvador Allende, recorriendo las principales calles del puerto.

Los numerosos lienzos y pancartas daban cuenta de las diferentes problemáticas que están afectando a las diversas comunidades y territorios de la V Región, en donde la “zona de sacrificio” representada por las comunidades de Quintero y Puchuncaví o la escasez de agua en Petorca para el consumo humano son solo dos dramáticos ejemplos de esto.

La consigna: ”¡El pueblo consciente defiende el medio ambiente!” se escuchó reiteradamente a lo largo de esta protesta popular.

En un extenso lienzo presente en esta marcha se exponía: “TERRORISMO DE ESTADO=DEVASTACIÓN DE LOS TERRITORIOS. CULTURA DE LA VIOLACIÓN= FALSA DEMOCRACIA. DICTADURA MENTIRA Y TORTURA”.

Transcribo a continuación los mensajes, demandas y denuncias escritos sobre los lienzos y las pancartas:”Minera Las Cenizas es Ecocidio” – “Muni Cabildo Miente y Encubre” – “Fin al Ecocidio Empresarial” – “El Fluir del agua beneficia a todos los Seres Vivos, sin Atribuirse Mérito por Hacerlo” – “El Agua es Vida” – “El Planeta se Cuida y la Mente se Cambia” – “Protejamos Nuestros Bosques” – “Un Mundo Mejor es Posible con un Pensamiento Verde” – “La Amenaza más Grande para Nuestro Planeta es Creer que Alguien más va a Salvarlo” – “El Clima Está Cambiando ¿por qué Nosotros No?” – “No al TPP 11” – “No Más Saqueo, Aguas Libres” – “No Más Relave Peñablanca Cabildo” – “No Más Relave, No Más Zona de Sacrificio” – “Cambio de Sistema Si, Cambio Climático No” – “A Liberar las Aguas” – “Si el Capitalismo y sus Gobiernos Destruyen el Planeta, Destruyamos al Capitalismo” – “Más Nativo, Menos Monocultivo” – “Agua Santa Soberana sin Mall” – “¿Viña Ciudad de Cemento o Ciudad Jardín?” – “Putaendo sin Mineras” – “Parque Chapeko Libre, Santuario de Helechos y Nalkas” – “Quebradas sin Inmobiliarias” – “No + Robo del Agua” – “No Más Salmoneras” – “Mujeres con la Fuerza del Agua y los Territorios. Untas Somos Fuertes”.

Frente al edificio de la Gobernación Regional, ubicado detrás de la plaza Aníbal Pinto, la marcha se detuvo un instante transformándose por un momento en una pequeña concentración hasta donde acudió el Gobernador Rodrigo Mundaca, luchador social proveniente del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente (MODATIMA), para recibir el “MANIFIESTO DE LA COORDINADORA DE PUEBLOS ORIGINARIOS, ASAMBLEAS Y MOVIMIENTOS SOCIOAMBIENTALES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO”, en cuyo punto número uno expresan: “Como legítimos representantes de los territorios que durante décadas han luchado por la defensa de comunidades, de las Zonas en Sacrificio, del agua y de la gran biodiversidad que concentra nuestra región, creemos que como país necesitamos de cambios socioculturales profundos que nos permitan recuperar la colaboración y respeto por nuestra Madre Tierra, entendiendo que la profundización del actual modelo de desarrollo impuesto solo nos conducirá a la extinción masiva de especies, a la perdida de nuestros modos de existencia y subsistencia en las diversas esferas económicas, sociales y culturales…”

La autoridad regional se comprometió a llevar adelante acciones concretas orientadas a lograr el cumplimiento de las demandas planteadas en dicho documento, manifestando que “no queremos más saqueo de agua en nuestra comunidades, no queremos más niñas que se sientan avergonzadas de ir a sus escuelas porque no tienen agua para sus servicios higiénicos básicos (…) Me hago cargo del documento que me han entregado, me preocupo y me ocupo de aquello y en los próximos días van a tener noticias en materia ambiental, en los próximos días nos vamos a juntar con todos los alcaldes de la región de Valparaíso para formular una política hídrica común, que coloque en la centralidad en agua como bien común y como derechos humanos (…) No queremos más zonas de sacrificio. Les quiero decir en este minuto, en este día especial, que vamos a habilitar una Mesa de Trabajo con todas las organizaciones socioambientales de la región que quieran sentarse a discutir el presente y el futuro inmediato de nuestros niños, niñas, adolescentes y también de nuestros nietos, porque el presente y el futuro depende de aquellos y aquellas que comprende que con la protección del medio ambiente no se juega (…) este gobierno regionales pertenece a ustedes, pertenece a quienes batallan en sus comunidades y sus territorios y vamos a dar pasos inmediatos para armar una Mesa de Trabajo para formular un Plan que nos permita superar el despojo de nuestras comunidades y nuestros territorios.”

Posteriormente, la movilización continuó su marcha hasta la Plaza del Pueblo Salvador Allende, ubicada a un costado del Parque Italia en la Avenida Pedro Montt, lugar de reunión de las manifestaciones en la ciudad-puerto.