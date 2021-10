Pandora Papers: El entramado detrás de los dividendos de los accionistas de AFP PlanVital

En medio del escándalo por los Pandora Papers, Ciper y LaBot hicieron una nueva entrega del capítulo Chile en la que revelan los repartos de los dividendos de los accionistas de la AFP PlanVital, bajo la sociedad Atacama Investments Ltd., domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas y que gestiona y administra las pensiones de cerca de 1,7 millones de chilenos, entre afiliados y cotizantes.

Solo entre 2011 y 2013 se detectaron al menos US$ 18,5 millones de ganancias para los accionistas de Atacama Investments, uno de ellos domiciliado hasta 2015 en el paraíso fiscal de Bahamas. No obstante, esta cantidad de dinero pudiera ser más, ya que la sociedad que dicha sociedad llegó a tener un capital autorizado de poco más US$ 40 millones, que para septiembre de 2015 quedó prácticamente vacío.

De acuerdo a la publicación periodística de Ciper, el mecanismo utilizado para el retiro de los mencionados recursos económicos, podría tratarse de un esquema agresivo de planificación tributaria que el Servicio de Impuestos Internos (SII) debiera observar de cerca y lo mismo ocurre sobre la emisión de acciones por más de $4.769 millones “hecha en septiembre de 2015 por la chilena Asesorías e Inversiones Los Olmos –matriz directa de PlanVital– a nombre de Atacama Investments, transacción con la que la primera saldó una histórica deuda que arrastraba con la segunda”.

Durante más de 15 años, de 2001 hasta 2016 fue un misterio saber quiénes estaban detrás de todo este negocio que se aloja en un punto ciego a la hora de fiscalizar para el SII, una jurisdicción donde prima el secreto financiero, sus actividades, transacciones y operaciones. Pero entre sus accionistas, se encuentran la empresa italiana Assicurazioni Generali, las familias chilenas Saval Bravo (Laboratorios Saval) y González Alemany (rubro inmobiliario); además del grupo peruano Arredondo Lindley.

Ahora, los documentos destapados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelan que hasta 2015, “en la propiedad de Atacama Investments Ltd. participaba un misterioso fondo de inversión domiciliado en el paraíso fiscal de Bahamas: BSI Trust Corporation, sociedad subsidiaria de BSI Overseas Limited, una offshore alojada en el mismo territorio. Durante años ese fideicomiso en Bahamas mantuvo en su poder más de 8,5 millones de acciones clase B de la virgenense Atacama Investments Ltd”.

Sin embargo, en abril de 2021, Atacama Investments Ltd. dejó de existir, se fusionó y fue absorbida por la chilena Asesorías e Inversiones Los Olmos que, desde entonces, “es controlada directamente por Generali Participations Netherlands (GNP). En esa escritura aparecen nuevos nombres de accionistas chilenos hasta ahora desconocidos”, reseña Ciper.

Otro entramado que se menciona en el reportaje, se trata de movimientos financieros estratégicos y complejos detrás de la fusión de AFP PlanVital y la AFP Magister, que involucra en la compra al Banco de la Svizzera Italliana (BSI) y el grupo Inverlink a través de un préstamo de Atacama Investments Ltd. de US$ 22,4 millones (más de $15.660 millones). Este monto lo recibió en primera instancia la sociedad chilena Inversiones Leventina Holding S.A., lo cedió a AFP Magister que se lo entregó como crédito a la sociedad Asesorías e Inversiones Los Olmos S.A. (que es la que ejecutó la adquisición y la que controla directamente PlanVital).

Todo este enredo que originó la deuda de la sociedad controladora de PlanVital -que durante el último año percibió utilidades por casi $22 mil millones por concepto de comisiones y encaje-, tuvo entre otros objetivos el de evitar que el banco suizo BSI apareciera en la primera línea de la transacción, entre otros aspectos que llaman la atención.

En resumen, los registros muestran gran parte de las múltiples transacciones que se ejecutaron, tanto a nivel administrativo como financiero, en cuanto a la distribución de las acciones, los accionistas, jurisdicción de las sociedades, créditos, compras, utilidades, que conforman la AFP PlanVital y que ponen en duda el fidedigno cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.

