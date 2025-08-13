«Parece que no está preparado para gobernar»: Senador Ossandón repasa a Kast y asegura que sus dichos denotan «falta de conocimiento en administración pública»

El senador Manuel José Ossandón (RN) salió a repasar al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien -recordemos- aseguró que el Congreso «no es tan relevante como ustedes piensan», motivando una oleada de críticas en su contra.

En primer término, el actual presidente del Senado partió por darle un consejo al abanderado de la extrema derecha: «Yo le voy a dar un consejo, porque fui alcalde: lo más importante para cualquier autoridad es aprobar el presupuesto, y ese presupuesto lo aprueba el Congreso. Si quiere ser Presidente, ¿con quién lo va a aprobar?», preguntó Ossandón.

«El presupuesto es fundamental para la ejecución de un programa de gobierno. Tú puedes gobernar con decretos, pero si no tienes presupuesto, no funciona», indicó el legislador de Renovación Nacional.

Seguidamente, expuso que las declaraciones de José Antonio Kast denotan un «error grave» y una «falta de conocimiento en administración pública».

«Un candidato que diga que el Congreso no es importante parece que no está preparado para gobernar», planteó el senador Manuel José Ossandón.

