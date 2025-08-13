«Parece que no está preparado para gobernar»: Senador Ossandón repasa a Kast y asegura que sus dichos denotan «falta de conocimiento en administración pública»

"Yo le voy a dar un consejo, porque fui alcalde: lo más importante para cualquier autoridad es aprobar el presupuesto, y ese presupuesto lo aprueba el Congreso. Si quiere ser Presidente, ¿con quién lo va a aprobar?", señaló el actual presidente del Senado.

«Parece que no está preparado para gobernar»: Senador Ossandón repasa a Kast y asegura que sus dichos denotan «falta de conocimiento en administración pública»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El senador Manuel José Ossandón (RN) salió a repasar al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien -recordemos- aseguró que el Congreso «no es tan relevante como ustedes piensan», motivando una oleada de críticas en su contra.

En primer término, el actual presidente del Senado partió por darle un consejo al abanderado de la extrema derecha: «Yo le voy a dar un consejo, porque fui alcalde: lo más importante para cualquier autoridad es aprobar el presupuesto, y ese presupuesto lo aprueba el Congreso. Si quiere ser Presidente, ¿con quién lo va a aprobar?», preguntó Ossandón.

«El presupuesto es fundamental para la ejecución de un programa de gobierno. Tú puedes gobernar con decretos, pero si no tienes presupuesto, no funciona», indicó el legislador de Renovación Nacional.

Seguidamente, expuso que las declaraciones de José Antonio Kast denotan un «error grave» y una «falta de conocimiento en administración pública».

«Un candidato que diga que el Congreso no es importante parece que no está preparado para gobernar», planteó el senador Manuel José Ossandón.

Sigue leyendo sobre este tema:

«No cree en la democracia»: Duras críticas a Kast por asegurar que el Congreso «no es tan relevante»

Jeannette Jara por «confesión autoritaria» de Kast: «Pensar que se puede gobernar por decreto es un error»

Comisión investigadora de la Cámara oficializa citación a Kast por vínculo con líder de banda que robaba cables de cobre

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Diputada RN acusa que partido de Kast puso en riesgo la PGU

Hace 1 semana
El Ciudadano

"No cree en la democracia": Duras críticas a Kast por asegurar que el Congreso "no es tan relevante"

Hace 4 horas
El Ciudadano

Jeannette Jara por "confesión autoritaria" de Kast: "Pensar que se puede gobernar por decreto es un error"

Hace 2 horas
El Ciudadano

Jara frena el show de Kast en foro: “Jamás se habló de nacionalizar el cobre”

Hace 5 días
El Ciudadano

De formalizado en el Caso Penta a cerebro financiero de Kast: asesor sin sanción hoy gestiona millonarias campañas

Hace 1 mes
El Ciudadano

“Descalifican sin haber leído ninguna página”: Huenchumilla encara a Kast, Kaiser y Matthei por Comisión Paz y Entendimiento

Hace 3 meses
El Ciudadano

Kast aseguró que Gobierno "metió mano al bolsillo de los chilenos" con reforma de pensiones pero dio dato erróneo como argumento: Se lo dijeron y se alteró

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Primer sondeo post primarias ubica a Jeannette Jara por sobre Kast y Matthei en intención de voto

Hace 1 mes
El Ciudadano

Jara mueve sus fichas: Lagos Weber y Eric Aedo se suman a su comando presidencial

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano