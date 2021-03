Paris se defiende en la Cámara por el número de muertes en pandemia

El ministro de Salud, Enrique Paris, respondió este martes 9 de marzo a los cuestionamientos emanados del diputado Patricio Rosas, quien criticó el número de fallecidos desde el inicio de la pandemia.

“El Gobierno tuvo los instrumentos desde verano del 2020 para cerrar las fronteras y los aeropuertos para evitar la llegada del virus, pero no lo hizo (…) era la medida más simple, más barata, y hubiese evitado muchas muertes”, dijo el parlamentario, en la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de la discusión por la extensión del estado de excepción constitucional que logró 101 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.

“Esencialmente el manejo (de la pandemia) fue más político que sanitario (…) Hay una verdad que es incontrarrestable: tenemos 27.934 fallecidos, una de las cantidades por millón de habitantes más altas del mundo”, aseveró Rosas.

Lo que dijo Paris

Frente a los cuestionamientos, Paris respondió que “la aprobación del manejo de la pandemia es del 58 %. Yo como ministro de Salud tengo una aprobación del 70 %”.

“Él dijo (diputado Rosas) que había más de 27 mil fallecidos, y no es así, son 21 mil, y nosotros tuvimos la hidalguía de reconocer también aquellos fallecidos que no tienen el examen PCR positivo, que no ha hecho casi ningún país del mundo (…) Acuérdense de cómo nos pegaban en el suelo cuando comenzamos”, dijo el jefe de la cartera de Salud.

Foto: web/referencial.

Según el 100° Informe Epidemiológico COVID-19 del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), las muertes por esa enfermedad totalizan 27.934, entre casos confirmados y sospechosos.

Por su parte, la plataforma Epivigila del Minsal, en su conteo diario, reportó un total de 21.182 muertes confirmadas, de un total de 864.064 personas diagnosticadas con la enfermedad a nivel nacional desde el inicio de la crisis sanitaria.

Fuentes: El Mostrador/ Minsal.