Parlamentarios de Apruebo Dignidad cuestionan dichos de Prokurica y rechazan mantener Estado de Excepción en Wallmapu

"No es recomendable involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de orden público. Ellos no están entrenados para el orden público interno y tampoco para introducirlas en conflictos políticos no resueltos entre el Estado y los pueblos indígenas. Creemos que es el camino del diálogo en un estado plurinacional", expresó el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre.