Parlamentarios, organizaciones y académicos piden al Gobierno discutir medidas para evitar alzas en las cuentas de la luz

Ante el alza en las cuentas de la luz que se proyecta desde el informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), para todas y todos los clientes regulados, la diputada Karol Cariola y diputado Jaime Araya, junto a organizaciones y académicos expertos en energía, anunciaron la presentación de una carta al Ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, con el fin de que se tomen medidas en resguardo de la ciudadanía, especialmente de la población económicamente más vulnerable.

Según apunta el reporte de la CNE, el alza transitaría en alrededor de un 8% para los usuarios de menores consumos, y en un 48% para los de mayores consumos.

Al respecto, la diputada Cariola recordó que Chile «no sólo tiene la segunda tarifa eléctrica más cara de Sudamérica, sino que además tiene la mayor desigualdad de la tarifa con respecto a los salarios. Hoy día, el quintil más pobre, respecto de su sueldo, paga tres veces más que el quintil más rico».

«Esta es una situación que nos preocupa. Por eso que estamos planteando una serie de propuestas que nos parecen relevantes para poder revertir las consecuencias que puede llegar a tener para las familias más pobres de nuestro país. Logramos eliminar la tarifa de invierno, que era una tarifa abusiva, pero ante los aumentos proyectados, no basta si las cuentas generales igual van a subir», planteó la legisladora.

En esa línea, Cariola enfatizó que en este tema, «es fundamental dejar de lado la política de endeudamiento, que puede dar paso a la posibilidad de una ley que va a traer como consecuencia la eternización de los altos precios de la energía eléctrica. Hay que buscar soluciones desde el origen del problema. Por último, y lo más importante, nos parece que es clave que el gobierno tome conciencia de la importancia de proteger a la ciudadanía».

Por su parte, el diputado Jaime Araya sostuvo que «nosotros pedimos al gobierno que nos escuche y podamos tener una mesa de trabajo en serio, para ver la posibilidad de renegociar contratos que son viejos, que son contaminantes, que son abusivos, y veamos cómo en los últimos 8 años la tarifa eléctrica, producto de energías limpias, se ha abaratado».

El parlamentario detalló que este promedio «abarca contratos antiguos, viejos, caros, contaminantes, con los nuevos contratos que son más baratos y no son contaminantes. Es una mala mezcla que este gobierno tiene la responsabilidad de resolver».

«Por lo tanto, con la diputada Cariola y junto a otros 30 diputados y otros más que se están sumando, queremos tener la conversación en serio respecto a la tarifa eléctrica, porque la eterna promesa que usar energías limpias y no contaminantes iba además a impactar positivamente en los clientes, no se ha cumplido y aparentemente no se va a cumplir si se replica nuevamente este modelo», subrayó Araya.

Finalmente, Javier Piedra, director ejecutivo de Energía Para Todos e integrante de la Red de Pobreza Energética, argumentó que «en Chile, los clientes residenciales pagamos una tarifa que está asociada a contratos de largo plazo que fueron firmados incluso hace más de 15 años. Los contratos antiguos están asociados a combustibles fósiles, y los más baratos son nuevos, y están asociados a energías renovables».

«La tarifa eléctrica hace un promedio de todo esto; por tanto, seguimos manteniendo una tarifa alta. Hay que ver cómo se constituye esta tarifa y resolver de manera global este problema, y no seguir parchando con un PEC 3, como por la prensa nos enteramos ayer que se está proponiendo desde el Ejecutivo», añadió Piedra.

