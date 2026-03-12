Parque Mawünko de Chiloé presentó museo y herbario comunitario

A partir de las 10:30 horas, el pasado domingo 8 de marzo se realizó la exposición inaugural del Herbario Comunitario Mawünko, conjuntamente con la celebración de la inscripción oficial del Museo Mawünko en el Registro de Museos de Chile.

El Parque Mawünko está ubicado en el sector rural Lajas Blancas, en la comuna de Ancud, Chiloé. En mapudungun, mawün es lluvia y ko es agua, por lo que significa ‘agua de lluvia’. Está emplazado en una montaña que atrapa la niebla que viene del océano Pacífico y el agua que precipita alimenta dos ríos; uno que va hacia el interior (Mechaico) y otro –Pudeyi– que desemboca en el océano Pacífico.

La exposición temporal «Herbario comunitario Mawünko: Tejiendo vínculos con los bosques de Ancud» fue financiada con el Fondo Comunidad ID 29367, del Gobierno Regional de Los Lagos, adjudicado por Fundación Parque Mawünko.

En su presentación, el texto señala: «Este herbario comunitario es una invitación a mirar el bosque como un tejido vivo entre plantas y personas: árboles, fibras, helechos, animales y comunidades humanas como hilos que se entretejen en una red mayor. A través de la herborización (observar con atención, recolectar con respeto, prensar e identificar especies), conectamos con las relaciones que sostienen al bosque valdiviano y al tepual, hoy en restauración. Esta muestra propone comprender y cuidar ese entramado, tejiendo lazos que se traduzcan en conciencia, corresponsabilidad y acción para resguardar estos ecosistemas únicos.»

En la ceremonia, las palabras estuvieron a cargo de Vanessa Durán, Lorena Pérez y Carlos Cárcamo, fundador del Parque Mawünko. Además, se entregaron diplomas a quienes participaron en el proyecto, y hubo una presentación musical a cargo de Andrea Acevedo (guitarra y voz) y Sebastián Campos (acordeón y voz).

Carlos Cárcamo, fundador del Parque Mawünko.

En el equipo responsable también participaron Alejandra Troncoso, Camila Maggi, Carlos Figueroa, Daniel Soto, Javiera Cartes, Jenny Gómez, Jorge Osorio, Juan Corrales, Karen Abarca, Lorenza Soto, María Paz Leyton, Millaray Campos, Mincy Vargas, Nelda Ross, Paula Segura, Sebastián Campos, Tamara Concha, Tamara Llaipén y Yolanda Gajardo.

Vanessa Durán, Andrea Acevedo y Lorena Pérez con integrantes de La Melga de Chiloé.

También se agradeció el trabajo en fotografía de María Jesús Torres; la elaboración de prensas y atriles de exhibición de Alejandro Sepúlveda, y la colaboración de Ricardo Segovia, Alicia Marticorena, Götz Palfner y Paulina Hernández de la Universidad de Concepción.

La actividad finalizó con una caminata por el sendero Las Vertientes del Parque Mawünko, que incluye una torre con un mirador desde donde se puede apreciar la costa norponiente de Chiloé, incluyendo Mar Brava, la península de Lacuy, el faro Corona y la ciudad de Ancud.

