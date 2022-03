Participación de grupos históricamente excluidos es menor a la esperada en la Convención Constitucional

El proceso constituyente se ha convertido en una oportunidad inédita para la participación en Chile y desde la Convención Constitucional se ha estimulado que toda la ciudadanía tenga un espacio en el debate a través de distintos mecanismos. Hoy, en efecto, comienza una nueva etapa de Cabildos y Encuentros auto convocados que podrán enviar a la Convención sus conclusiones.

Grupos históricamente excluidos (GHE), que corresponden a aquellos que por razones estructurales no logran acceder a espacios de toma de decisión y tienden a ir quedando marginados de ellos, han buscado relevar sus propuestas y visibilizar sus diversidades en este momento. Nos referimos a mujeres, niños, niñas y jóvenes; personas migrantes; personas de pueblos originarios y pueblo tribal afrodescendiente; personas con discapacidad, personas privadas de libertad.

Pese a lo propicio que parece el momento, la situación se mantiene cuesta arriba. Así se puede ver a través de los números que arrojó el mecanismo de las Iniciativas Populares de Norma (IPN) que permitió a personas y organizaciones redactar iniciativas y buscar, mediante patrocinios/firmas de la ciudadanía, que estas llegaran a ser debatidas en el pleno de la Convención.

El primer número ya es muy decidor: se crearon 2.496 IPN y de ellas, 253 corresponden a GHE, es decir, solo un 10%. Y de esas 253, 235 no consiguieron ingresar a la Convención, es decir no consiguieron los 15 mil patrocinios mínimos que el mecanismo exigía para que la iniciativa se discutiera en la Convención. Solo 18 lograron los apoyos.



“Desde Ahora Nos Toca Participar agradecemos todos los esfuerzos por acortar las brechas entre estos grupos específicos y los espacios de toma de decisión, en este caso, en la Convención; trabajamos en conjunto para ello, sin embargo, creemos firmemente que la Convención debe hacer más esfuerzos. No solo comunicacionales, sino territoriales además, por acercar el debate constituyente y proveer de espacios de participación popular que no dejen a nadie fuera. Se deben incluir mayores adaptaciones inclusivas que permitan resguardar y aumentar la participación e incidencia de los GHE en los mecanismos de participación definidos por reglamento de la Convención”, señala Marcela Guillibrand, coordinadora general de Ahora Nos Toca Participar.

Panorama Global

El 59% del total de las IPN de GHE se concentra en tres grupos: Niños Niñas y Adolescentes (NNA), Personas en Situación de discapacidad y Mujeres y personas cuidadoras.

De los tres grupos que consiguieron mayor cantidad de IPN con apoyos necesarios, el de las personas en situación de discapacidad y personas sordas presentó 51 IPN y consiguieron ingresar 3. El grupo NNA de un total de 56, logró ingresar 3 y el grupo Mujeres y personas cuidadoras ingresó 6 de 43. Se puede inferir que el mayor apoyo a este último grupo puede relacionarse con la visibilidad de sus demandas en los últimos años, asimismo, con la masividad con la que la ciudadanía siente cercanía o sensibilidad respecto a los grupos NNA y Personas en situación de discapacidad.

El grupo NNA presentó la mayor cantidad de IPN y de ellas solo el 5,4% fueron aprobadas, demostrando un mal desempeño de ingreso de normas a la discusión constitucional. Esto muestra un contraste con los grupos que presentaron menos IPN, como fueron las personas que habitan asentamientos informales y pueblo tribal afrodescendiente, pero que alcanzaron un porcentaje de aprobación de 20% y 33% respectivamente, en relación a las iniciativas que promovieron.

El GHE que presentó menor cantidad de IPN fue el Pueblo Tribal Afrodescendiente, no obstante, fue el que logró la mayor tasa de ingreso al debate constitucional.

Los grupos que presentan menos cantidad de apoyos son personas mayores, personas migrantes, el pueblo tribal afrodescendiente y personas chilenas residentes en el exterior.

Los grupos que no lograron los apoyos necesarios en ninguna de sus IPN presentadas fueron: Personas mayores, Personas migrantes y personas en condición de refugio y solicitantes de refugio, y personas chilenas residentes en el extranjero.