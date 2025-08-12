Partido Socialista elige a José Miguel Insulza como su candidato al Senado por Valparaíso

"Nosotros siempre señalamos, acá en las conversaciones, que como Partido Socialista íbamos a presentar una de nuestras principales figuras nacionales en Valparaíso. Parece que no nos creyeron", declaró el secretario general del PS, Camilo Escalona, sobre la postulación del exsecretario general de la OEA, de 82 años de edad.

Autor: El Ciudadano
El exministro, exsecretario general de la OEA y actual senador por la Región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (82 años), fue elegido por el Partido Socialista para ser su candidato al Senado por la Región de Valparaíso.

Según consignó un reporte de Radio Cooperativa, la decisión fue anunciada públicamente luego de una reunión de los secretarios generales de los partidos del oficialismo, realizada en la sede del propio PS.

«Nosotros siempre señalamos, acá en las conversaciones, que como Partido Socialista íbamos a presentar una de nuestras principales figuras nacionales en Valparaíso. Parece que no nos creyeron y dieron por descontado que no teníamos capacidad, como Partido Socialista, de presentar en Valparaíso una figura que fuera capaz de competir», dijo a la emisora el secretario general de la colectividad, Camilo Escalona.

«Nosotros ya teníamos previsto que el senador Insulza podía cumplir esa función, así que le entregamos a Valparaíso la posibilidad de contar con una gran figura nacional como representante en el Senado en el próximo período», agregó el dirigente del PS.

