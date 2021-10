Patricio Neira, candidato a senador ecologista por la RM: «Crear una cláusula para no generar zona de protección a Dominga, para nosotros es absolutamente repudiable”

Sentar las bases de una ley migratoria acorde con el impacto del cambio climático, impulsar una ley de cuidado animal moderna y que piensa en el futuro, además de promover cambios sustanciales en las políticas públicas de medio ambiente, son algunas de las propuestas de Patricio Neira, candidato a senador del cambio climático, por la Región Metropolitana.

Así lo señaló, a un mes de la elección parlamentaria. Patricio Neira, licenciado en Ciencias Jurídicas quien ha desarrollado una serie de acciones por más de 10 años impulsando organizaciones ambientalistas como EcoCiudadanos y La Comunidad del Buen Vivir, además de acciones ambientalistas para el cuidado de la ribera del Río Maipo, junto a otros ecologistas de la Región Metropolitana.

En el programa “Aquí se Debate” de CNN, donde estuvo presente junto a otros candidatos de la región metropolitana, fue claro en señalar que existe la necesidad de realizar cambios profundos, porque a su juicio “el mensaje al mundo, es que aquí se puede hacer lo que se quiere cuando se tiene poder”, en referencia a la importancia de avanzar en la Acusación Constitucional del presidente Piñera por el rol que jugó en la negociación de proyecto Dominga, ya por todos conocido a partir de la investigación periodística de Pandora Papers.

Así también, fue claro en precisar que esta candidatura busca representar, a todas esas banderas de lucha “que por años hemos levantado en los territorios para cuidar el medio ambiente y a los animales”. Cambiar la matriz productiva y, que “si no hemos declarado el apoyo a alguna de las candidaturas, es porque no nos representan”. Sí creemos, que el próximo gobierno debe contemplar una legislación verde, y se debe invertir en políticas que generen transformaciones desde las bases, desde el territorio. En este sentido, a su juicio el único programa que ha abordado de mejor manera el tema medioambiental es el de Gabriel Boric. “Desde el Senado podríamos hacer un buen trabajo para construir una estructura verde, desde la base de la matriz productiva”.

Por otra parte, en el contexto de la acusación Constitucional al Presidente Piñera, fue claro en señalar que es partidario de avanzar en la acusación ya que “estamos dando una señal al mundo de que aquí se puede hacer lo que uno quiera. Cuando los Intereses económicos (derechos) están por sobre los derechos de las personas está todo permitido. Crear una cláusula para “no generar una zona de protección a Dominga, para nosotros es absolutamente repudiable”.

Respecto a los otros candidatos en carrera, fue claro en precisar que José Antonio Kast, “no nos convence, ya que no reconoce el cambio climático que se irá intensificando con el tiempo. “Llevamos décadas diciendo que había que terminar con bolsas plásticas, zonas de sacrificio, cuidar el agua y teníamos razón”. No vivimos de buenas intenciones y el papel escrito aguanta mucho, pero en la realidad no se hace nada. Los operadores políticos priman por sobre el interés de las personas. Necesitamos cambios profundos desde la base”, dijo.

Sobre tema Macrozona Sur señaló que “es un recurso que ha fracasado porque uno no puede imponer por la fuerza el diálogo y los cambios. Tenemos un pueblo que ha luchado por más de 500 años por sus derechos y nosotros tenemos que respetar. No se trata de dividir el estado y tener un estado nuevo. Pero no podemos militarizar para hacer un cambio que no se ha hecho en todos estos años. El diálogo debe primar siempre”.

Por último, en relación a la necesidad de enfrentar los procesos migratorios con una ley moderna acorde con las necesidades del mundo, indició que “si no generamos una estructura para enfrentar la migración vamos a tener problemas graves. Ahora tenemos problemas en áreas como el empleo, porque no tenemos suficientes para absorber las demandas de trabajo, pero más adelante esto se podría amplificar y convertir en un problema profundo porque el cambio climático conlleva la posibilidad de tener una emergencia alimentaria mundial”, concluyó.