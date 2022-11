Paty Cofré despotrica contra Sebastián Sichel por prometerle ayuda con su jubilación y no cumplir: «me mintió y sigo luchando»

Durante un programa de Canal 13, la comediante Paty Cofré contó una historia relacionada con el ex ministro y ex candidato presidencial Sebastián Sichel que se remonta a 2020.

En el programa «Socios de la parrilla», Cofré fue consultada si un candidato le había ofrecido ayuda con los problemas que tenía con su jubilación, y esta dijo que sí. El famosos personaje habría sido ni más ni menos que Sebastián Sichel. «Tengo mucha rabia (con él), porque sobre todo un hombre cuando promete algo tiene que cumplirlo», dijo Paty Cofré.

Cofré contó en televisión, a principios de 2020, que tuvo problemas con su jubilación. El programa que la había invitado fue «Bienvenidos», donde uno de los invitados era Sichel, en ese entonces ministro de Desarrollo Social. Sichel le ofreció en pantalla hacerse cargo de su tema personalmente. Mas estas promesas se diluyeron en el aire.

«Empecé a esperar al señor Sichel, esperé su llamado y fue una ‘tapita’, nunca me llamó, nunca supe más de él», dijo Cofré y afirmó que vio que «se presentó a Presidente, pero pucha que habría sido mentiroso, porque en realidad me mintió y sigo luchando por lo de la jubilación«.

La comediante relató una dura situación, que han tenido que vivir varios chilenos y chilenas, ser tramitados constantemente por los organismos públicos a la hora de exigir derechos sociales, como en el caso de Jofré, su jubilación.

A sus más de 80 años, la ex vedette necesita operarse debido al marcapasos que utiliza en el corazón. Por esto, y varias razones más, Jofré necesita con urgencia resolver el problema que tiene con su jubilación y empezar a percibir una pensión.

Sin embargo, Sichel no ha sido el único que le ha fallado a la artista. Sobre otro funcionario público que lleva el tema de su jubilación, Jofré señaló que tuvo que asistir más de tres veces a una de las sucursales de Chile Atiende, pues su caso era continuamente tramitado. Cada vez que iba la citaban para que volviera 10 días después. La última vez habría sido una burla lo que le respondieron, señaló.

«No sé por qué la gente es tan mala, me dijo (el funcionario) ‘¿sabe por qué no he hecho nada señora Paty? porque no tengo su número de carnet’, siendo que todos mis datos estaban ahí en la computadora, ‘así que no se ha hecho nada, tiene que esperar’ me dijo», relató la artista.