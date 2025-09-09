Pedía renuncia de Laura Albornoz pero le ‘recordaron’ a Alfredo Moreno: Periodista dejó ‘calladito’ a Kast en pleno punto de prensa

Este nuevo papelón de Kast también dejó en evidencia su desconocimiento respecto al funcionamiento de las empresas estratégicas del Estado, ya que la participación de Laura Albornoz en el directorio de ENAP no es una labor de "dedicación exclusiva", siendo la propia empresa, a través de un comunicado, quien tuvo que salir a aclararle el tema al candidato de la ultraderecha.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

«Calladito» quedó el candidato presidencial de la extrema derecha chilena, José Antonio Kast, en un punto de prensa donde exigía la renuncia de una de las voceras del comando de Jeannette Jara, Laura Albornoz, del directorio de ENAP, hasta que le recordaron que el excanciller Alfredo Moreno -de su sector político- se encuentra en la misma situación.

«Usted habla de la salida de Albornoz del directorio de ENAP, pero ¿esta acción no debería también replicarse en el comando de Evelyn Matthei, en donde si bien no está incorporado dentro del comando, sí hay una persona que es del directorio de Codelco, que es Alfredo Moreno, y que apoya abiertamente a Evelyn Matthei? ¿Debería también replicarse una medida de características?», preguntó la profesional, en referencia a la solicitud de renuncia que hacía contra Laura Albornoz.

Ante esto, Kast respondió muy seguro de sí mismo que desde que asumió su cargo en el directorio de Codelco «nunca había visto» a Alfredo Moreno «que se haya manifestado en algún sentido en favor de una u otra candidatura», lo cual fue inmediatamente refutado por la periodista, quien le indicó que sí lo había hecho a inicios de este mes en Radio Paula, donde Moreno señaló que «considero que la mejor candidata para lo que el país enfrenta es Evelyn Matthei». Kast no supo qué responder.

Mira el momento a continuación:

No sabe cómo funcionan las empresas estratégicas del Estado

Este nuevo papelón de Kast también dejó en evidencia su desconocimiento respecto al funcionamiento de las empresas estratégicas del Estado, ya que la participación de Laura Albornoz en el directorio de ENAP no es una labor de «dedicación exclusiva», siendo la propia empresa, a través de un comunicado, quien tuvo que aclararle el tema al candidato de la ultraderecha chilena.

«Los integrantes del directorio no tienen dedicación exclusiva y sesionan al menos una vez al mes de manera regular, además de las sesiones extraordinarias que se puedan requerir», se lee en el comunicado difundido por ENAP para hacer frente a esta nueva desinformación que Kast, su partido y los medios de comunicación que lo apoyan, realizaron hacia la opinión pública.

El Ciudadano

