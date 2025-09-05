Y sigue mintiendo: Kast insiste en acusar a periodista Sergio Jara como autor del reportaje de Chilevisión a pesar de que el mismo canal lo desmintió

"No necesitamos que algún pariente que pueda trabajar en algún medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad", señaló Kast en una actividad en Talca realizada la tarde de este jueves, declaraciones que chocan con lo expresado por la estación televisiva en un comunicado oficial, donde descartaron la participación del profesional en la investigación sobre los bots de la Derecha.

Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

A pesar del comunicado emitido por Chilevisión desmintiendo la participación del periodista Sergio Jara en la elaboración del reportaje «Quiénes actúan en las sombras de las redes», el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, insistió en acusar al profesional de estar detrás de la investigación periodística.

«Jeannette Jara es la candidata del Partido Comunista pero también es la candidata de continuidad de este gobierno fracasado. Y nosotros siempre la vamos a enfrentar con la verdad, mirando a los ojos. Nosotros no necesitamos que algún pariente que pueda trabajar en algún medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad», señaló Kast en una actividad en la ciudad de Talca.

«Nosotros no creemos, no necesitamos que un pariente nos defienda, no necesitamos que un pariente invente mentiras porque hablamos con la verdad», agregó el candidato de la extrema derecha chilena.

Escucha su declaración a continuación (red social X):

Este es el comunicado publicado por Chilevisión en sus redes sociales:

