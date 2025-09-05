Y sigue mintiendo: Kast insiste en acusar a periodista Sergio Jara como autor del reportaje de Chilevisión a pesar de que el mismo canal lo desmintió

A pesar del comunicado emitido por Chilevisión desmintiendo la participación del periodista Sergio Jara en la elaboración del reportaje «Quiénes actúan en las sombras de las redes», el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, insistió en acusar al profesional de estar detrás de la investigación periodística.

«Jeannette Jara es la candidata del Partido Comunista pero también es la candidata de continuidad de este gobierno fracasado. Y nosotros siempre la vamos a enfrentar con la verdad, mirando a los ojos. Nosotros no necesitamos que algún pariente que pueda trabajar en algún medio de comunicación haga un reportaje tratando de apuntar a una colectividad», señaló Kast en una actividad en la ciudad de Talca.

«Nosotros no creemos, no necesitamos que un pariente nos defienda, no necesitamos que un pariente invente mentiras porque hablamos con la verdad», agregó el candidato de la extrema derecha chilena.

Escucha su declaración a continuación (red social X):

🤥 KAST SIGUE INVENTANDO Y DIFUNDIENDO FAKE NEWS SIN QUE NADIE LO HAGA RESPONSABLE.



Pasó hace minutos en Talca. Kast volvió a acusar al periodista Sergio Jara por el reportaje de ayer. Hecho desmentido por @chilevision y sus propios autores.



🤔 ¿Nadie le pide cuentas? pic.twitter.com/ZbPQ6wTg4A — Tiempos Convulsos 🍉 (@aquiradiomoscu) September 5, 2025

Este es el comunicado publicado por Chilevisión en sus redes sociales:

