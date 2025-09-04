Siguen las fake news: Chilevisión desmintió participación de periodista Sergio Jara en reportaje sobre los bots de la Derecha

"Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara", señalaron desde la estación televisiva en un comunicado publicado en sus redes sociales. Previamente, cuentas de derecha apuntaron al profesional como uno de los autores de la investigación "Quiénes actúan en las sombras de las redes", resaltando su parentesco con la candidata Jeannette Jara.

Autor: Absalón Opazo
Ante una nueva campaña de fake news impulsada por cuentas de Derecha en las redes sociales, que apuntaban al periodista Sergio Jara Román (en la foto), hermano de la candidata presidencial Jeannette Jara, como uno de los autores del reportaje «Quiénes actúan en las sombras de las redes», el canal Chilevisión tuvo que salir públicamente a desmentir la acusación.

Recordemos que en esta investigación periodística se revelaron las identidades de algunos «trolls» o «bots», supuestamente vinculados al Partido Republicano, y que en los últimos años han levantado noticias falsas y montajes en contra de adversarios políticos de José Antonio Kast, como Evelyn Matthei, el Presidente Gabriel Boric y la misma Jeannette Jara.

«Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal ‘Contigo en la Mañana’, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa», señalaron desde la estación televisiva en un comunicado.

Asimismo, agregaron que el reportaje «fue elaborado con rigurosos estándares editoriales, alineados con la credibilidad y confianza que posicionan a Chilevisión como líder entre los canales de televisión abierta en Chile, según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, y el estudio Chile 3D de NielsenIQ».

Reportaje de CHV señala que Patricio Góngora, hombre de confianza de Luksic, estaría detrás de las cuentas trolls de José Antonio Kast

Del gremio AFP a Canal 13: el perfil de Patricio Góngora y su presunto vínculo a “trolls” pro-Kast, según CHV

Góngora sale del directorio de Canal 13 tras ser vinculado a red de “trolls”

Absalón Opazo

Reportaje de CHV señala que Patricio Góngora, hombre de confianza de Luksic, estaría detrás de las cuentas trolls de José Antonio Kast

Hace 22 horas
Absalón Opazo

Nueva temporada de “fake news” de la derecha: Diario uruguayo desmintió portada sobre falso patrimonio de Jeannette Jara  

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

Del gremio AFP a Canal 13: el perfil de Patricio Góngora y su presunto vínculo a “trolls” pro-Kast, según CHV

Hace 11 horas
Absalón Opazo

“Kast quiere ser presidente a punta de mentiras y bots”: Cariola le responde con todo por el secreto bancario

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Jeannette Jara: Dichos de Juan Sutil sobre la dictadura "demuestran falta de comprensión de lo que significa la democracia"

Hace 2 semanas
Absalón Opazo

“Candidato de cobardía extrema”: Barraza acusa a Kast y denuncia red de mentiras para favorecer a la extrema derecha

Hace 5 horas
Absalón Opazo

Jeannette: La esperanza ante la frustración o la diferencia entre ser y estar

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Exministro Sergio Bitar: “Lo que está en juego acá, es defenderse de la extrema derecha”

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Carlos Caszely y su crítica a los grandes medios: "Dicen la comunista Jeannette Jara, pero no dicen el fascista Kast"

Hace 4 semanas

