Siguen las fake news: Chilevisión desmintió participación de periodista Sergio Jara en reportaje sobre los bots de la Derecha

Ante una nueva campaña de fake news impulsada por cuentas de Derecha en las redes sociales, que apuntaban al periodista Sergio Jara Román (en la foto), hermano de la candidata presidencial Jeannette Jara, como uno de los autores del reportaje «Quiénes actúan en las sombras de las redes», el canal Chilevisión tuvo que salir públicamente a desmentir la acusación.

Recordemos que en esta investigación periodística se revelaron las identidades de algunos «trolls» o «bots», supuestamente vinculados al Partido Republicano, y que en los últimos años han levantado noticias falsas y montajes en contra de adversarios políticos de José Antonio Kast, como Evelyn Matthei, el Presidente Gabriel Boric y la misma Jeannette Jara.

«Es importante aclarar que la producción del reportaje estuvo a cargo exclusivamente del equipo de Prensa de nuestro canal, del cual no forma parte el periodista Sergio Jara. Este profesional, con una destacada trayectoria en Chilevisión desde el año 2022, se desempeña bajo la supervisión editorial del matinal ‘Contigo en la Mañana’, un área independiente y diferenciada del departamento de Prensa», señalaron desde la estación televisiva en un comunicado.

Asimismo, agregaron que el reportaje «fue elaborado con rigurosos estándares editoriales, alineados con la credibilidad y confianza que posicionan a Chilevisión como líder entre los canales de televisión abierta en Chile, según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, y el estudio Chile 3D de NielsenIQ».

