Pedro Pool dispara contra Kaiser por «farrearse» cuatro carreras universitarias: «En 50 años no fue capaz…»

El polémico empresario osornino Pedro Pool, quien ha adquirido notoriedad pública por sus reiteradas amenazas de muerte a figuras públicas, arremetió el pasado martes contra el diputado Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), recordándole que se «farreó» cuatro carreras universitarias, por lo que no estaría capacitado para ser Presidente de la República.

En su programa político Bajo la lupa, el cual transmite diariamente a través de su canal de YouTube, Pool partió burlándose de quienes pretenden votar por Johannes Kaiser en las elecciones del próximo 16 de noviembre:

«Kaiser tiene 50 años, Kaiser en 50 años no fue capaz de comprarse una puta casa para edificar su familia. El papá de Kaiser es un hombre de fortuna, le regaló cuatro carreras universitarias, una en la escuela militar. Se las farreó el huevón», espetó el empresario de ultraderecha.

«¡Estaba trabajando de conserje en un hotel en Europa! No era director de la NASA el huevón. ¿Y ustedes me dicen que ese huevón va a salvar el país? Me están hueveando…», agregó.

🔴 No me vayan a decir que Pool es comunista … en la ultra derecha hay un caos de proporciones épicas que esta oculto por los medios masivos. pic.twitter.com/NpbxfmTt5m — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) March 21, 2025

Cabe recordar que Pedro Pool se encuentra recolectando firmas para inscribirse como candidato independiente a la Presidencia de la República, para lo cual necesita al menos 35.361 patrocinios. Además de Pool, otras figuras como Tomás Jocelyn-Holt y tarotista peruana Zita Pessagno también se encuentran juntando firmas para competir por La Moneda.

El prontuario de Pedro Pool

En enero de 2024, el Tribunal de Garantía de Osorno formalizó a Pedro Pool por el delito de amenaza terrorista y amenaza simple, luego de sus polémicas declaraciones en el programa Las Indomables,de Patricia Maldonado y Catalina Pulido.

Allí, empresario aseguró que, en caso de que ganara el Apruebo en el plebiscito constitucional de 2022, organizaría grupos armados que dejarían cortos a los más de tres mil ejecutados políticos de la dictadura cívico-militar.

«No van a ser 3 mil como el general Pinochet, van a ser hartos más. Y no va a haber exilio dorado, ya que se van a ir a isla Dawson y con poca ropa. A trabajar. Ténganlo claro amigos de izquierda. Esta es una traición a la patria y no se las vamos a perdonar», señaló en esa oportunidad.

Un par de días antes, en otro programa, Pool había amenazado de muerte también a algunos exconvencionales que participaron en la primera propuesta de nueva Constitución: «Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo a la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso el señor Bassa, el señor Atria, todos estos indios que están ahí, los vamos a fusilar», declaró.

El tribunal decretó las medidas cautelares de no acercamiento a las víctimas, prohibición de tenencia de armas y la prohibición de salir del país, además fijando un plazo de 120 días para la investigación.

