Periodista Sergio Campos criticó idea de Kast de subir edad de jubilación: «Parece sensato, pero con sueldos equiparables al promedio OCDE de $3,2 millones»

El periodista y Premio Nacional de Periodismo, Sergio Campos, criticó la propuesta del candidato de extrema derecha, José Kast, de subir la edad de jubilación en Chile.

A través de su cuenta en la red social X, el histórico locutor de Radio Cooperativa en la década de los ochenta afirmó que «aumentar la jubilación a 70 años mujeres y 75 hombres, parece sensato siempre y cuando los sueldos sean equiparables al promedio OCDE de 3,2 millones de $ mensuales. Lo demás es vender humo», aseguró Sergio Campos.

«Buscar trabajo a los 60 o 70 años es una quimera!», cerró el profesional, cuya opinión fue respaldada por varias personas en la misma red.

Por ejemplo, la usuaria @pia_sin_filtro comentó que «un adulto mayor es un trabajador más barato al que se le puede asignar labores más rutinarias que no requieren de tanto esfuerzo físico. Yo creo que a eso apunta esta idea, precarizar».

En tanto, el usuario @cllirape argumentó que «los empresarios que quieren subir la edad de jubilación son los mismos que no contratan personas mayores de 50 años», mientras que @kambiado dijo que «si fuera por eso, deberíamos partir por militares y carabineros, que son una real carga al Estado y jubilan mucho antes que un ciudadano normal».

