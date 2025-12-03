Periodista Sergio Campos criticó idea de Kast de subir edad de jubilación: «Parece sensato, pero con sueldos equiparables al promedio OCDE de $3,2 millones»

"Buscar trabajo a los 60 o 70 años es una quimera!", manifestó el Premio Nacional de Periodismo, cuya opinión fue respaldada por varias personas, quienes recordaron que los empresarios que quieren subir la edad de jubilación son los mismos que después no contratan personas mayores de 50 años.

Autor: Absalón Opazo
El periodista y Premio Nacional de Periodismo, Sergio Campos, criticó la propuesta del candidato de extrema derecha, José Kast, de subir la edad de jubilación en Chile.

A través de su cuenta en la red social X, el histórico locutor de Radio Cooperativa en la década de los ochenta afirmó que «aumentar la jubilación a 70 años mujeres y 75 hombres, parece sensato siempre y cuando los sueldos sean equiparables al promedio OCDE de 3,2 millones de $ mensuales. Lo demás es vender humo», aseguró Sergio Campos.

«Buscar trabajo a los 60 o 70 años es una quimera!», cerró el profesional, cuya opinión fue respaldada por varias personas en la misma red.

Por ejemplo, la usuaria @pia_sin_filtro comentó que «un adulto mayor es un trabajador más barato al que se le puede asignar labores más rutinarias que no requieren de tanto esfuerzo físico. Yo creo que a eso apunta esta idea, precarizar».

En tanto, el usuario @cllirape argumentó que «los empresarios que quieren subir la edad de jubilación son los mismos que no contratan personas mayores de 50 años», mientras que @kambiado dijo que «si fuera por eso, deberíamos partir por militares y carabineros, que son una real carga al Estado y jubilan mucho antes que un ciudadano normal».

