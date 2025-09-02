Chile: 803 mil personas que superaron edad legal de jubilación siguen trabajando y su ingreso mediano es de $478.803 líquidos

A través de una publicación en sus redes sociales, la Fundación SOL recordó que en Chile hay más de 803 mil personas que superaron la edad legal de jubilación «y siguen trabajando».

Desde la entidad detallaron que el ingreso mediano de estas personas es de $478.803 líquidos, apenas el 78,3% de la mediana nacional.

«Aunque algunas personas podrían trabajar por voluntad, es muy probable que la mayoría lo haga por necesidad, sobre todo considerando que más del 70% de las pensiones (incluyendo subsidios estatales) están bajo el salario mínimo», explicaron en su publicación.

Asimismo, destacaron que «para quienes se ven obligados a seguir trabajando, las remuneraciones bajas revelan una realidad aún más dura».

Respecto a la fuente de los datos entregados, estos provienen del estudio de la misma Fundación SOL denominado ‘Los verdaderos sueldos de Chile, panorama actual del valor de la fuerza de trabajo’, el cual usó datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2024.

El dato es relevado justo en medio del debate presidencial respecto a las intenciones del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, de deshacer la reforma previsional en su eventual gobierno, medida que se suma al brutal ajuste que ha anunciado para el sector estatal en caso de ser elegido.

El Ciudadano / Foto Portada: TV France (archivo)