Pescadores artesanales por no ser contemplados en plan de recuperación «Chile Apoya»: «Nos parece una muy mala señal de cara a los desafíos que enfrenta el sector pesquero»

El Presidente Gabriel Boric presentó este jueves el Plan de Recuperación Inclusiva, llamado «Chile Apoya», el cual consta de 21 propuestas que contemplan la extensión del IFE Laboral con postulación hasta septiembre, la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo, donde al menos 250 mil serían para mujeres, y el congelamiento de los precios del transporte público durante todo 2022.

En rueda de prensa, el Mandatario calificó este plan como un «punto de partida» para la recuperación económica del país, con focalización en paliar el alza del costo de la vida, incentivar la búsqueda de empleo femenina y el impulso a los sectores rezagados a causa de la pandemia del Covid-19.

«Sabemos que este plan de recuperación es un punto de partida. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana. Para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables en su implementación», señaló, citado por 24Horas.

«El desarrollo económico de un país es clave. El desarrollo inclusivo y que privilegie los aportes de quienes más han sufrido es fundamental. Ese es hoy día nuestro compromiso», añadió.

Sigue leyendo: Presidente Boric presentó plan de recuperación por 3.700 millones de dólares para enfrentar alza en el costo de la vida, incentivar el empleo femenino y ayudar a PYMES y sectores rezagados

Sin embargo, el sector de los pescadore artesanales no se siente conforme, ni incluido en el plan «Chile Apoya».

A través de una declaración pública, los integrantes de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal señalaron que el programa impulsado por Boric «no ha contemplado ninguna propuesta al sector», pese a estar orientado a brindar impulso a los sectores rezagados a causa de la pandemia del Covid-19.

Al respecto, destacaron que es «reconocido de manera internacional que, dentro del sector alimentario, la pesca y la acuicultura están altamente vulnerables a los efectos de la pandemia».

No obstante, recuerdan que la administración del expresidente Sebastián Piñera «no contempló medidas de ayuda por la crisis de la pandemia, lo consideramos una deuda con nuestro sector pesquero artesanal de pequeña escala».

También destacaron que la pesca artesanal es fundamental para el sostén de miles de familias chilenas , no tan solo en términos sociales, sino que también económicos y alimentarios.

«Por lo tanto, no haber considerado a la Pesca Artesanal en los planes de corto plazo anunciados por el Gobierno nos parece una muy mala señal de cara a los desafíos que enfrenta el sector pesquero en Chile», plantearon desde la Asociación.

Asimismo, manifestaron que las familias de la pesca artesanal están expectantes respecto al rol que cumplirá este sector en las prioridades que tomará el Gobierno Boric.

«Hemos propuesto la creación de un Ministerio que nos ofrezca un marco institucional de acuerdo a la importancia productiva del sector, la nulidad de la ley de pesca y una profunda reforma para la modernización del sector que recupere los peces para Chile y las necesidades de su pueblo», señalaron.

Por tal motivo, en el texto firmado por Gino Bavestrello, coordinador y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, solicitan al aministro de Economía, Nicolas Grau, desarrollar de manera coordinada con los actores pesqueros una propuesta que «logre aliviar la dura realidad económica que atravesamos en materia pesquera artesanal en el corto plazo y considerar propuestas para apoyar a los miles de pescadores artesanales a lo largo de todo Chile».

A continuación el texto íntegro.

Declaración pública

Con mucha preocupación hemos visto como la agenda del programa “Chile Apoya” no ha contemplado ninguna propuesta al sector pesquero artesanal. Y que además hacemos presente que el gobierno anterior No contemplo medidas de ayuda por la crisis de la pandemia, lo consideramos una deuda con nuestro sector pesquero artesanal de pequeña escala. A lo largo de Chile, la pesca artesanal es fundamental para el sostén de miles de familias, no tan solo en términos sociales, sino que también económicos y alimentarios. Por lo tanto, no haber considerado a la Pesca Artesanal en los planes de corto plazo anunciados por el Gobierno nos parece una muy mala señal de cara a los desafíos que enfrenta el sector pesquero en Chile.

Lamentablemente, la pesca y acuicultura han sido especialmente perjudicadas por la crisis. Las medidas sanitarias han tenido efectos negativos en la libre operación del sector y la crisis, en general, ha modificado los hábitos de consumo. Es reconocido de manera internacional que, dentro del sector alimentario, la pesca y la acuicultura están altamente vulnerables a los efectos de la Pandemia.

Sin ir más lejos, para el caso de Chile, en el reciente estudio sobre “Sistemas Alimentarios y COVID19 en América Latina y el Caribe”, se reconoce una variación porcentual del valor de las exportaciones, enero – agosto de 2020 versus el mismo periodo 2019 de -7,4%, siendo una variación a la baja más significativa que el sector agricultura que registro una baja del -4,3%.

Las familias de la pesca artesanal están expectantes respecto al rol que cumplirá nuestro sector en las prioridades que tomará el Gobierno entrante. Hemos propuesto la creación de un Ministerio que nos ofrezca un marco institucional de acuerdo a la importancia productiva del sector, la nulidad de la ley de pesca y una profunda reforma para la modernización del sector que recupere los peces para Chile y las necesidades de su pueblo, teniendo como urgencia proponer una hoja de ruta para garantizar la sustentabilidad de nuestros recursos y el desarrollo armónico de la nuestros sector con la economía del país y los intereses de los y las pescadores/as artesanales de todo Chile.

Muchos de nosotros y nosotras empujamos junto a los trabajadores de Chile la posibilidad de elegir un nuevo Gobierno. Confiados en la necesidad de cambiar los destinos del país y la luchar por mejoras para las mayorías trabajadoras. Es por ello, que hacemos un llamado, al ministro de Economía Sr. Nicolas Grau, a desarrollar de manera coordinada con los actores pesqueros una propuesta que logre aliviar la dura realidad económica que atravesamos en materia pesquera artesanal en el corto plazo y considerar propuestas para apoyar a los miles de pescadores artesanales a lo largo de todo Chile.

Gino Bavestrello H.

Coordinador y vocero de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal.

Abril de 2022