Pescadores artesanales se preguntan: ¿Habrá este año veda de la merluza común?

Durante el mes de septiembre es tradicional que se decrete la veda de la merluza común, con el objetivo de proteger el recurso en su peak reproductivo, lo que permite mejores posibilidades de reproducción y crecimiento de la especie al frenar su extracción, y en particular, la extracción de ejemplares juveniles, protegiendo de esta manera el recurso. Con la veda se prohíbe la captura, comercialización, transporte, procesamiento, elaboración y almacenamiento del recurso en estado fresco.

Este año, marcado por la pandemia de Coronavirus y en medio de la crisis económica más importante que ha tenido que enfrentar el país en las últimas décadas, los pescadores artesanales de la región de Valparaíso se preguntan: ¿Habrá veda de la merluza común este año?

Los dirigentes de la pesca artesanal señalan que la Subsecretaría de Pesca todavía no les informa absolutamente nada y ya se conocen presiones de parte de la industria pesquera para revertir este proceso, además de señalar que no se ha recibido ninguna ayuda económica del Gobierno y el sector está entrando en una profunda y grave crisis económica.

Miguel Angel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer, que abarca caletas desde San Antonio a Quintero, señaló que «hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento con el Gobierno ni con la Subsecretaría de Pesca con los últimos requerimientos que le hemos expuesto desde que comenzó la pandemia de Coronavirus. Al encargado zonal ni siquiera lo conocemos personalmente y en el fondo sentimos que no existe administración pesquera aquí en la Región de Valparaíso».

El dirigente detalla que «uno de los problemas que ahora enfrentamos es la incertidumbre que existe sobre la veda de la merluza común. Sabemos ya que la industria está presionando para que no exista veda para ellos y eso es inconcebible. Este año ha sido muy duro para todos y la incertidumbre de la veda de la merluza común es algo que nos pone nerviosos a todos y causa incertidumbre en los pescadores. Esto no le hace nada bien al sector, por el contrario, sólo aumenta la desconfianza que existe con esta administración pesquera».

Finalmente, Miguel Angel Hernández recordó que otro de los graves conflictos que enfrentan actualmente está en el Comité de Manejo de la Merluza Común, «donde desde hace bastante tiempo estamos esperando tener los dos representantes en este organismo, ya que la Región de Valparaíso tiene el mayor porcentaje de la cuota de merluza común, y la actitud de la Subsecretaría de Pesca ha sido poco seria. Todavía no se ha realizado el llamado a llenar estos cupos, lo que no sólo es una irresponsabilidad, sino que también una falta de respeto a todos los pescadores artesanales».

«Aquí el Gobierno está actuando en forma autista y no nos está escuchando, ya que tiene los oídos tapados con los tapones de la gran y depredadora industria pesquera», concluyó Hernández.

En tanto, Pedro Tognio, presidente del Sindicato de Caleta Portales, manifestó que la incertidumbre en la veda de la merluza común está afectando negativamente a los trabajadores del mar.

«Existió un aumento en la cuota de la merluza común, por eso sería muy interesante evaluar la opción de que este año no haya veda para los artesanales. La industria ocupa la pesca de arrastre y se lleva todo, mientras que nosotros no afectamos el ecosistema marino», explicó Tognio.

En esa línea, el dirigente dijo que «hasta este momento, no hemos recibido ninguna ayuda del Gobierno. Aquí en Caleta Portales los pescadores, especialmente los más viejos, ya no tienen para pagar el agua o la luz. Hemos perdido millones de pesos. No nos han entregado ni mascarillas. Nos sentimos totalmente abandonados económicamente y detener la veda para el sector artesanal podría servir para frenar la tremenda crisis que estamos atravesando».

Finalmente, Manuel Rojas Pérez, presidente del Sindicato de la Caleta El Membrillo de Valparaíso, explicó que «nosotros hemos tenido contacto informal con algunas autoridades quienes nos han señalado que la veda de la merluza común debería correr igual, ya que existe un decreto y es una veda biológica. En todo caso, pensábamos que podíamos seguir trabajando ya que con la pandemia la situación económica de la pesca artesanal está muy mala».

«Nosotros no hemos tenido ninguna ayuda específica del Gobierno en estos tiempos y lo mejor que puede pasar es que la Subsecretaría de Pesca haga una veda de la merluza para los industriales, pero deje a los artesanales trabajar en forma tranquila», finalizó Rojas.