Piden a la Dirección del Trabajo fiscalizar seguridad en salud de usuarios y trabajadores del comercio

Vía Sindical

Juan Moreno, presidente del sindicato de Walmart y Consejero Nacional de la Ramal Comercio de la CUT, llamó a la Dirección del Trabajo a fiscalizar para que se cumplan las medidas del plan “paso a paso” que han implementado las autoridades sanitarias, aludiendo de esta forma al anuncio del Ministerio de Economía de aumentar el aforo máximo para el comercio y malls de las comunas que están en fase 4 y 5.

La principal preocupación del dirigente es que “las fiscalizaciones no se están realizando, esperamos que las autoridades sean responsables en velar porque se cumplan las medidas de protección y protocolos sanitarios que protejan a los trabajadores, y que es obligación de cumplir por parte de los empleadores”, manifestó Moreno.

El dirigente añadió que “todos queremos que haya una reactivación económica, porque genera empleos, pero no a costa de los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos trabajar con cuidado y con protección”.

En esa línea, el representante sindical indicó que “estamos aprendiendo a convivir en pandemia, pero es importante no perder la perspectiva, no estamos en condiciones normales. Dentro del comercio, con el aforo actual, hemos observado aglomeraciones y que no se respetan los distanciamientos sociales. Hay un formulario único de fiscalización (FUF) que determina paso a paso como debe funcionar el comercio y no siempre se está aplicando”.

Temporada navideña

Como el comercio ya inició la campaña de navidad, uno de los momentos del año donde se observa mayor actividad, el dirigente Juan Moreno hizo un llamado a los clientes y usuarios “a que tengan paciencia, que planifiquen sus compras y que sean criteriosos, ya que los y las trabajadoras han estado en la primera línea en los supermercados, en el retail, para que las personas puedan proveerse de lo que necesitan. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo en conjunto para que ni los usuarios del comercio ni los trabajadores pongan en riesgo su salud”.